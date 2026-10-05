Devlet desteğiyle kanola yaygınlaşıyor: Hayrabolu'da 96 çiftçiye yüzde 50 hibe

Proje töreni ve dağıtım

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uygulamada, 96 üreticiye kanola tohumu dağıtıldı. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen tören, Çerkezmüsellim Mahallesi'nde yapıldı.

Dağıtım miktarı ve hibe oranı:

Her üreticiye 10'ar kilogram olarak teslim edilen tohumların toplamı 960 kilogram oldu. Dağıtılan tohumların yüzde 50'si devlet hibesi ile karşılandı; böylece üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması hedeflendi.

Hedefler ve bölgesel etkiler:

Hayrabolu'da kanola, özellikle ayçiçeğine alternatif bir ürün olarak öne çıkıyor. Proje, üretimin yaygınlaştırılması ve tarımsal çeşitliliğin artırılması yoluyla bölge tarımının dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Kısa vadede maliyet indirimi, orta vadede ise ekim deseninde çeşitlenme bekleniyor.

Yetkililer, dağıtılan tohumların üreticilere hayırlı ve verimli bir sezon getirmesini diledi. Uygulamanın takip edilerek hasat sonrası değerlendirmelerin yapılması, ilerleyen dönemlerde sağlanacak desteklerin şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

Katılımcılar:

Törene Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, Çerkezmüsellim Mahalle Muhtarı Hasan Aksu ve çiftçiler katıldı. Yetkililer, üreticilerle bir araya gelerek projenin uygulama detayları ve beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TARIM ARAZİLERİNİN KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ (TAKE) PROJELERİ KAPSAMINDA TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE 96 ÇİFTÇİYE YÜZDE 50 DEVLET HİBELİ KANOLA TOHUMU DAĞITILDI.