yapılan ödemelerin finansmanı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapılan işlemlerin mali boyutuna ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "199 milyarı aşkın ödemede bir tek kuruş bütçemizden, Hazinemizden ödeme yapılmamıştır" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sürecin devlet bütçesi üzerinde doğrudan yük oluşturmadığını vurguladı.

Yılmaz'ın sözleri, ilgili ödemelerin kaynaklarının bütçe ve hazine dışında organize edildiği değerlendirmesini doğrudan destekliyor. Açıklamada ayrıca sürecin takip ve denetimine ilişkin kararlılıktan bahsedildi.

TMSF ve geri kazanım:

Yılmaz, TMSF'nin rolüne dikkat çekerek, "TMSF bu süreçte çok önemli bir rol oynamıştır. Bugüne kadar geri kazanım hesaplarında toplam 45 milyar TL’nin üzerinde bir tahsilat sağlanmıştır" ifadelerini aktardı. Bu tutar açıklamada sürecin bir parçası olarak hanesine yazılan somut bir sonuç olarak gösterildi.

Yetkililerce belirtilen tahsilat rakamı, yürütülen işlemlerde kayda değer bir geri dönüş sağlandığını işaret ediyor. Açıklamada TMSF'nin yürüttüğü çalışmaların takip edildiği ve raporlandığı ifade edildi.

hukuk ve şeffaflık taahhüdü:

Yılmaz, sürecin hukuki zemine ve kamu hassasiyetine uygun yürütüldüğünü belirtti: "Milletimizin haklı hassasiyetini ve hukuku esas alarak bu noktaya geldik. Bu süreci titizlikle yürütmeye devam edeceğiz".

Bu vurgu, işlemlerin hem hukuk çerçevesinde ele alındığına hem de kamuoyunun beklentilerine duyarlı kalındığına işaret ediyor. Yılmaz, sürecin devamında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin korunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "199 milyarı aşkın ödemede bir tek kuruş bütçemizden, Hazinemizden ödeme yapılmamıştır"