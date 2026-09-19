Devlet projesi olarak terörsüz Türkiye hedefini kararlılıkla sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin hatırasına verdiği önemi vurguladı. Konuşmasına tüm şehitleri rahmetle yad ederek başlayan Erdoğan, milletin şehitlere karşı beslediği saygı ve minnet duygusunu dile getirdi.

Erdoğan, şehitlerin tarih boyunca bu ülkenin kaderini şekillendirdiğini belirterek, "Bayrağımız rengini şehitlerimizin al kanından alıyor" ifadesini kullandı. Şehit ve gazi yakınlarının çektiği acıların devlet nezdinde sürekli hatırlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı, bu ailelerin fedakârlıklarının hiçbir karşılıkla ölçülemeyeceğini ekledi.

Devlet destekleri ve düzenlemeler:

Konuşmasında devletin şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için hayata geçirdiği düzenlemeleri sıralayan Erdoğan, istihdam hakları, maddi yardımlar ve sosyal kolaylıkların kapsamına dikkat çekti. Erdoğan, 2012'de terörle mücadele şehitlerinin yakınlarına tanınan istihdam hakkının 1'den 2'ye çıkarıldığını, 2013'te ise vazife ve harp malullüğü kapsamında hak sahipliği düzenlemelerine yer verildiğini hatırlattı.

2016'da şehit yakınlarına araç alımlarında özel tüketim vergisi muafiyeti getirildiğini, 2023'te ise muharip gazilerin şeref aylıklarının asgari ücret tutarında ödenmesinin sağlandığını belirten Erdoğan, eğitimden ulaşıma pek çok alanda şehit ve gazi ailelerine kolaylıklar sunulduğunu ifade etti.

Erdoğan ayrıca, ücretsiz özel eğitim imkanı, ücretsiz seyahat kartları, doğal gazda indirim ve uçak bileti kolaylıkları gibi uygulamalara değindi ve bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirildiğini bildirdi.

Atama ve kamuda istihdam hedefleri:

Atamalara ilişkin verilere yer veren Erdoğan, 1995-2002 döneminde kamu kurumlarına atanmış şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 6 bin 315 olduğunu söyledi. Bugünkü kura ile kamuda işe alınacak 571 kişiyle birlikte bu sayının 53 bin 179'a yükseltileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, yapılan hizmetleri anlatırken dahi samimi bir mahcubiyet hissettiğini dile getirerek, devletin sorumluluğunu yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

'Terörsüz Türkiye' sürecinin devlet projesi olarak yürütülmesi:

Erdoğan, terör musibetini ortadan kaldırmak için başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecini devlet projesi olarak yürüttüklerini belirtti. Son iki yılda, özellikle son altı ayda, bölgedeki krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde bu sürecin stratejik katkılar sağladığını kaydetti. Meclisin bu çerçevede yaptığı çalışmalara da değinen Cumhurbaşkanı, sürecin yasalaşmasında TBMM'de alınan 467 oyluk tarihi mutabakatı örnek gösterdi.

Erdoğan, komşu Suriye'den gelen olumlu işaretlere ve bölgedeki gerilimlerin uhuletle çözülmesine işaret ederek, Suriyeli kardeşlere verilen desteğin sürdüğünü söyledi. Yeni fitne planlarının ülkenin gayretleriyle boşa çıkarıldığını ve herhangi bir dış odak ya da şiddet girişimine fırsat verilmeyeceğini vurguladı.

Gelecek hedefleri ve kararlılık:

Cumhurbaşkanı, terörün yeniden zemin bulmaması için kararlılıkla adımlar atılacağını ifade etti. Şehitlerin hatırasını zedeleyecek, gazilerin emeklerini boşa çıkaracak veya yakınlarını rencide edecek hiçbir girişime müsaade edilmeyeceğini söyledi. Ayrıca, yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen odakların kaynaklarının kesileceğini ve milletin desteğiyle hedefe ulaşılacağını belirtti.

Konuşma, şehit ve gazi ailelerine yapılan hizmetlerin geliştirilmesi, kamuda istihdamın artırılması ve ülke içinde kalıcı huzur sağlanması hedeflerinin sürdürüleceği mesajıyla sona erdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İSTANBUL'DA DÜZENLENEN "ŞEHİT YAKINLARI, GAZİ VE GAZİ YAKINLARIMIZIN KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRİLMESİ KURA TÖRENİ"NDE KONUŞTU.