Devrek emniyetine yeni müdür: İsmail Selçuk Açıkgöz göreve başladı

Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev teslimi yapıldı

Emniyet Müdürleri Yaz Dönemi Atamaları kapsamında İsmail Selçuk Açıkgöz, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevinden sonra Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı ve yeni görevine başladı. Açıkgöz'ün tayini, ilçede güvenlik ve asayiş çalışmalarının sürdürülebilirliği açısından takip ediliyor.

atanma süreci ve görev geçmişi:

İsmail Selçuk Açıkgöz, Bitlis'te yürüttüğü görev öncesinde emniyetin çeşitli kademelerinde birden çok ilde hizmet verdi. Bu atama, Emniyet Müdürleri Yaz Dönemi Atamaları çerçevesinde gerçekleştirildi ve Açıkgöz devir teslimin ardından görevine resmen başladı.

çalışma anlayışı ve öncelikler:

Açıkgöz, görev yerinin değişmesinin kendisi için bir şey ifade etmediğini belirterek şunları söyledi: 'Memleketimizin asayiş ve güvenliği için her yerde görev almaya hazırız. Devrek’te de vatandaşlarımızın da destekleri ve ekip arkadaşlarımızın gayretleri ile ilçemizin asayişini sağlamak için mesai kavramı gözetmeksizin elimizden gelen gayreti sarf etmeye devam edeceğiz'.

Yeni müdürün açıklaması, yerel halkla işbirliği ve emniyet teşkilatı içindeki koordinasyonun önemine vurgu yapıyor. Önümüzdeki dönemde ilçede güvenlik uygulamalarının ve toplumsal huzurun güçlendirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alacak.

YENİ DEVREK EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKGÖZ İLÇEDE GÖREVE BAŞLADI