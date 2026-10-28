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Devrek'te 29 ekim kutlaması anıta çelenk sunumuyla başladı

Devrek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı etkinlikleri Cumhuriyet Alanı'nda anıta çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Devrek'te 29 ekim kutlaması anıta çelenk sunumuyla başladı

Devrek'te 29 ekim töreni

Devrek ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı etkinlikleri, Cumhuriyet Alanı'ndaki anıta çelenk sunumu ile başladı.

törenin işleyişi:

Tören, Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı Yarbay Hüsamettin Çalçoban ve Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar tarafından anıta çelenk konulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun tamamlanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; tören burada sona erdi.

katılımcılar ve önemi:

Törene siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, yerel yönetim, güvenlik güçleri ve vatandaşların bir araya gelerek Cumhuriyetin kuruluş değerlerini anladıkları ve paylaştıkları bir program niteliğindeydi.

29 EKİM CUMHURİYEWT BAYRAMI ETKİNLİKLERİNE ÇELENK SUNUMU İLE BAŞLANDI

29 EKİM CUMHURİYEWT BAYRAMI ETKİNLİKLERİNE ÇELENK SUNUMU İLE BAŞLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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