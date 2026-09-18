Devrek'te gaziler dayanışma ve anma kahvaltısında buluştu

Devrek'te gaziler bir araya geldi

Devrek'te Gaziler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı programı, gaziler ile protokol üyelerini bir araya getirerek dayanışma ve kaynaşmanın örneğini sergiledi. Etkinlik Devrek Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Programın akışı:

Toplantıda ilk olarak kahvaltı ikramı yapıldı; programın sonunda bir din görevlisi Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu. Ardından İlçe Müftüsü Murat Mutlu tarafından dualar edildi ve anma etkinliği dini ve toplumsal bir çerçevede tamamlandı.

Katılım ve iletilen mesajlar:

Programa vekaleten katılan Gökçebey Kaymakamı Rüveyda Kahraman Şıktaş, gazilere yönelik duygularını şu sözlerle ifade etti: "Değerli gazilerimiz bugün burada sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin ve seitlerimizin sayesinde huzur içerisinde yaşamaktayız ve sizlere minnettarız. İyi ki varsınız gününüzü tebrik ediyorum"

Etkinlikte ayrıca Muharip ve Güneydoğu Gazileri, askeri erkan ile çok sayıda davetli hazır bulundu. Katılımcılar, benzer organizasyonların hem gazilerin birbirleriyle bağını güçlendirdiğini hem de toplum nezdinde anma bilincini artırdığını vurguladı.

Gün boyunca süren sohbette gaziler, anılarını paylaştı; tören ve dualarla program tamamlandı. Etkinlik, ilçede birlik ve dayanışma duygusunu pekiştiren bir buluşma olarak kayda geçti.

DEVREK'TE GAZİLER GÜNÜ NEDENİYLE DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELEREK DAYANIŞMA VE KAYNAŞMANIN ÖRNEĞİNİ SERGİLEDİLER.