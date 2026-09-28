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Devrek'te kadın ustalar eski tatları geleceğe taşıyor

Devrek'te restoran sahibi Yadigar Benli, tamamı kadın ekibiyle haftalık yöresel günlerde malay, kara mancar, keşli makarna ve kiren tatlarını yaşatıyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Devrek'te kadın ustalar eski tatları geleceğe taşıyor

Devrek'te kadın ekiple yöresel lezzet günü:

50 yaşındaki Yadigar Benli, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde işlettiği restoranda geçmişin tatlarını korumaya odaklandı. Restoranın mutfağını tamamı kadınlardan oluşan bir ekip yönetiyor; haftanın bir gününü yöresel yemeklere ayıran Benli, geleneksel tarifleri müşterilerle buluşturuyor. Malaydan kara mancar olarak bilinen kara lahana yemeğine, cevizli keşli makarnadan yörede "kiren" adı verilen kızılcık suyuna kadar uzanan menü, aynı gün içinde servis ediliyor.

Benli, bu uygulamayla hem yemeklerin tariflerini canlı tutmayı hem de bölge belleğini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Hazırlanan yemeklere müşterilerden yoğun ilgi geliyor; eski tadı özleyenler için bu menüler buluşma noktası haline gelmiş durumda.

Malay ve hazırlanış süreci:

Malayın yapımı, Benli'nin anlattığı şekilde basit malzemelerle ama emek isteyen bir süreç ile gerçekleşiyor. Kaynar suya mısır unu eklenip sürekli ve kuvvetli şekilde karıştırılarak pişirilen malay, çırpılma sürecinden geçiyor. Servis edilirken üzerine ceviz ve tereyağı ekleniyor; yörede süt kaymağından yapılan "çiğce" ile birlikte tüketilmesi ise yaygın bir gelenek.

Benli, malayın eskiden yokluk zamanlarında hızlı pişen ve pratik bir yemek olduğunu, bugünse kültürel bir değer olarak yaşatıldığını vurguluyor: "Malayımız kaynar suya mısır ununu atmakla beraber karıştırarak ve bayağı bir çırpılma sürecinden geçerek hazırlanıyor. Eskilerde yokluk zamanlarında büyüklerimizin hızlı pişebilen bir yemeğiydi. Cevizimiz var içerisinde, tereyağıyla yapılan ve olmazsa olmazı bize göre çiğce."

Menü çeşitliliği ve kuşaklara aktarma hedefi:

Menüde malayın yanı sıra kara mancar, cevizli keşli makarna, turşu ve kiren (kızılcık suyu) gibi yerel lezzetler de bulunuyor. Cevizli keşli makarna, müşteriler tarafından farklı şekillerde tüketiliyor; bazıları sarımsaklı yoğurtla tercih ederken, bazıları pekmezle yemeyi yeğliyor.

Restoranda hazırlanan yöresel ürünler bunlarla sınırlı kalmıyor; beyaz baklava, cevizli kömeç, börek üstü tavuk ve kabalak gibi tatlar da menüde yer alıyor. Benli, "Bu yemeklerimizi kültürümüzde yaşatmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin de bunları yaşatmasını istiyoruz. Bizlerden sonra da devam etmesini istiyoruz" diyerek genç kuşakları sahiplenmeye davet ediyor ve "Sağlığımız el verdiği sürece kültürümüzü devam ettirmeye çalışacağız" ifadelerini kullanıyor.

Haftalık yöresel günler, hem eski tatları arayan hem de yerel mutfağı deneyimlemek isteyen müşterilere kapı açıyor; Benli ve ekibi, Devrek mutfak mirasını canlı tutma çabasını kararlılıkla sürdürüyor.

Devrek&#039;in eski tatlarını yeni nesillere aktarıyor

Devrek'in eski tatlarını yeni nesillere aktarıyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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