Devrilen kömür yüklü tır Çorum-Alaca yolunda ulaşımı tek şeride indirdi

Kaza ve yolun kapanması:

Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Alaca istikametinde seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 66 ACA 005 plakalı kömür yüklü tır kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi. Dorsedeki kömürlerin yola saçılması üzerine yol ulaşıma kapandı.

Sürücü Ö.K., kazadan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından çevredekilerin ve sürücülerin ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.

Ekip müdahalesi ve trafik akışı:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bildirim sonrası olay yerine ulaşan ekipler, öncelikle güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe uygun hale getirdi. Yapılan çalışmalar sonucu yolun Çorum istikameti yeniden ulaşıma açıldı; iki yönlü trafik şu anda tek şeritten sağlanıyor.

Kaldırma ve temizleme çalışmaları:

Ekipler, yola dökülen kömürlerin temizlenmesi ve devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlattı. Bölgedeki müdahale süreci tamamlandıkça trafik akışının normale döndürülmesi hedefleniyor.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE TIR DEVRİLEREK YAN YATTI. YOL BİR SÜRELİĞİNE KAPANDI