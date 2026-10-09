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Dezenformasyon uyarısı: Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine yönelik maksatlı içerikler tespit edildi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini hedef alan maksatlı içerikler tespit etti; yalnızca resmi açıklamalara itibar edin.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 22:19

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EDİTÖR: Caner Şahin

Dezenformasyon uyarısı: Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine yönelik maksatlı içerikler tespit edildi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağları hedef alan maksatlı içeriklerin tespit edildiğini duyurdu. Kurum yapılan paylaşımların iki dost ülke arasındaki köklü ilişkileri zedelemeyi ve bölgesel barış ile istikrarı baltalamayı amaçlayan bir algı operasyonu niteliğinde olduğunu belirtti.

Tespit edilen içeriklerin niteliği:

Açıklamada, söz konusu paylaşımların stratejik müttefiklik ve tek millet, iki devlet anlayışını hedef aldığı, manipülatif söylemler üzerinden kamuoyunu yanıltma amaçlı psikolojik harp faaliyetlerine benzer bir yaklaşım sergilendiği kaydedildi. Kurum, yayılan içeriklerin art niyetli ve maksatlı olduğuna vurgu yaptı.

İlişkilerin kararlılıkla sürdüğü vurgusu:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tarih, kültür ve sarsılmaz bir kardeşlik temelinde yükselen ilişkilerini her alanda kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Açıklamada iki ülke arasındaki stratejik ortaklık, atılan ortak adımlar ve yürütülen iş birlikleri üzerinden yapılan manipülasyonların hedeflerine ulaşamayacağı belirtildi.

Kamuoyuna çağrı:

Kurum kamuoyuna yönelik uyarısında, bu tür içeriklere itibar edilmemesini ve bilgi edinirken yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica etti. Kamuoyunun resmi kaynaklara dayanmayan, manipülatif içerilere karşı dikkatli olması gerektiği tekrarlandı.

Yayılan yanlış veya yanıltıcı içeriklerle mücadelede bilginin doğruluğunun teyit edilmesinin, ulusal ve bölgesel istikrarın korunmasında kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM) TARAFINDAN, &quot;TÜRKİYE VE AZERBAYCAN; ORTAK TARİH, KÜLTÜR VE...

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM) TARAFINDAN, "TÜRKİYE VE AZERBAYCAN; ORTAK TARİH, KÜLTÜR VE SARSILMAZ BİR KARDEŞLİK TEMELİNDE YÜKSELEN İLİŞKİLERİNİ HER ALANDA KARARLILIKLA SÜRDÜRMEKTEDİR" DENİLDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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