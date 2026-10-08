Dicle Elektrik teknoloji ve ar-ge ile bölgesel dönüşümü hızlandırdı

Dicle Elektrik'in teknoloji odaklı dönüşümü

Dicle Elektrik, hizmet verdiği Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt sahalarında hem altyapı hem de teknoloji yatırımlarını eş zamanlı sürdürerek alanında öne çıktı. Son 13 yılda gerçekleştirilen altyapı ve iyileştirme çalışmalarının toplam büyüklüğü 85 milyar lirayi aştı; şirket bu büyüklükle elektrik dağıtım sektöründe yatırım hacmi açısından ilk üçe girdi.

AR-GE önceliği ve sıralamalardaki yeri

Şirket, Ar-Ge'yi operasyonel dönüşümün merkezine koydu. 2025 yılında yapılan 278,6 milyon liralik AR-GE yatırımıyla Türkiye'de faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketi arasında ilk sıraya yerleşti. Turkishtime AR-GE 500 Araştırması'nda Dicle Elektrik, Türkiye genelinde en fazla AR-GE harcaması yapan şirketler arasında 186’ncı oldu. Ayrıca şirket, sektöründe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge merkezini kuran dağıtım şirketi olarak dikkat çekiyor.

Bu yatırımlar, sadece laboratuvar ve yazılım geliştirme ile sınırlı kalmadı; sahada verimliliği artıran uygulamalar ve veri odaklı şebeke yönetimi projeleriyle operasyonlara doğrudan yansıtıldı.

Kayıp-kaçak ve akıllı şebeke uygulamalarının etkisi

Dicle Elektrik, özelleştirme döneminde devraldığı yüzde 76 seviyesindeki kayıp-kaçak oranını, sürdürülen teknoloji ve saha uygulamalarıyla önemli oranda düşürdü. Şirketin raporlarına göre kayıp-kaçak oranı gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yüzde 35 seviyesine kadar geriledi; bununla birlikte 13 yıllık dönemde toplamda 41 puanlık bir azalma kaydedildi. Şehir ve ilçe merkezlerinde ise kayıp-kaçak oranı zaman zaman yüzde 16 seviyelerine kadar indi.

Bu başarıda akıllı şebeke sistemleri, dijital izleme teknolojileri, veri analitiği tabanlı tarama yöntemleri ve saha yatırımlarının birleşik etkisi öne çıkıyor. Şebekenin daha etkin izlenmesi sayesinde tespit ve müdahale süreçleri hızlandı, kaynak kayıpları azaltıldı.

Dağıtım şirketinden teknoloji şirketine doğru dönüşüm

Dicle Elektrik'in yatırımları, geleneksel şebeke yenilemesinin ötesine geçti; yazılım geliştirme, veri yönetimi, akıllı sayaç ve aydınlatma projeleri şirketin operasyonel çekirdeğine yerleşti. LED aydınlatma dönüşümleri bu yaklaşımın somut örneklerinden biri: TEDAŞ verilerine göre şirket, 2025 sonu itibarıyla hizmet bölgesinde 39 bini aşkın LED armatür dönüşümüyle 21 dağıtım şirketi arasında ilk sırada yer aldı.

Yazılım ve Ar-Ge yatırımları, sadece enerji arz güvenliğini güçlendirmekle kalmayıp bakım-onarım maliyetlerini düşürme, saha personelinin verimliliğini artırma ve müşteriye daha kaliteli hizmet sunma hedeflerini de destekliyor.

Dicle Elektrik, altyapı yatırımları ve teknoloji odaklı projelerini eş zamanlı sürdürüyor; şirket yetkilileri, hedefin bölge halkına daha kesintisiz, kaliteli ve kayıpsız enerji arzı sağlamak olduğunu vurguluyor. AR-GE merkezinden akıllı şebekelere, veri yönetiminden modern aydınlatmaya uzanan bu dönüşüm, şirketin dağıtım rolünden teknoloji odaklı bir yapıya doğru evrilme sürecini hızlandırıyor.

DİCLE ELEKTRİK, 13 YILDA 85 MİLYAR LİRAYI AŞAN ALTYAPI VE İYİLEŞTİRME YATIRIMLARIYLA HİZMET BÖLGESİNDEKİ ENERJİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİRKEN, TEKNOLOJİ VE AR-GE ODAKLI PROJELERİYLE DE SEKTÖRÜN ÖNCÜ ŞİRKETLERİ ARASINDA YER ALDI.