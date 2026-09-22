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Dicle kaymakamından gaziler ve şehit yakınlarıyla gönül buluşması

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, 19 Eylül Gaziler Günü'nde şehit aileleri, gaziler ve protokol üyeleriyle düzenlenen yemekte destek ve minnettarlığını paylaştı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Dicle kaymakamından gaziler ve şehit yakınlarıyla gönül buluşması

etkinlikte kimler vardı:

Diyarbakır’ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, gaziler onuruna düzenlenen yemekte İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan ile birlikte şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Programa şehit polis memuru Halit Gülser’in babası Ömer Gülser, piyade er Yusuf Sofioğlu’nun babası Ömer Sofioğlu ile er Ekrem Dinç’in babası Hanefi Dinç de katıldı. Kaymakam Atış, toplantıda şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenerek samimi sohbetler gerçekleştirdi.

kaymakamın mesajı:

Atış, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle düzenlenen programda, vatan için fedakârlık gösteren gaziler ve şehit ailelerine şükranlarını iletti. Ülkenin her karış toprağını koruyan şehitler ve gazilerin, milletin huzur ve güveni için canlarıyla bedel ödediklerini belirterek onların ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Konuşmasında ayrıca vefat eden aziz şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmetle andığını söyleyen Kaymakam Atış, hayatta olan gaziler ile gazi ve şehit ailelerine sağlıklı ömür temennisinde bulundu ve dualarla anma ifadesinde bulundu.

DİYARBAKIR&#039;IN DİCLE KAYMAMI MUSTAFA ATIŞ, GAZİLER ONURUNA DÜZENLENEN YEMEK PROGRAMINDA; İLÇE...

DİYARBAKIR'IN DİCLE KAYMAMI MUSTAFA ATIŞ, GAZİLER ONURUNA DÜZENLENEN YEMEK PROGRAMINDA; İLÇE JANDARMA KOMUTANI ÜSTEĞMEN SALİH YAHYA KOCA, İLÇE EMNİYET AMİRİ BAŞKOMİSER ERDOĞAN ÖZKAN İLE BİRLİKTE ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLER VE GAZİ AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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