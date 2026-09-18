Dicle Üniversitesi'ne milli teknoloji atölyesi açıldı

Dicle Üniversitesi'nde yeni bir teknoloji merkezi hizmete girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Diyarbakır programı kapsamında Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen açılışa katıldı. Heyet, sabah saatlerinde kentteki temaslarına TEKNOFEST yarışma alanı ziyaretiyle başladı ve ardından Mühendislik Fakültesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi'ni hizmete açtı.

81 ilde yaygınlaştırılan teknoloji atölyeleri:

Kacır açılış konuşmasında Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin ülke geneline yayıldığını vurguladı. Konuşmasında, "Hamdolsun ki Türkiye milli teknoloji hamlesi heyecanını 81 şehrinin tümüne TEKNOFEST kuşağıyla çok güçlü şekilde taşıyor" ifadelerini kullandı. Kacır, Dicle Üniversitesi kampüsüne kazandırılan atölyenin gençlerin teknolojiye erişimini artıracağını ve eğitimlere katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Kacır ayrıca, Milli Teknoloji Atölyelerinin 81 ilde kurulduğunu, bu yıl sonu itibarıyla üniversite kampüslerine 100 Milli Teknoloji Atölyesi kazandırılmış olacağını söyledi. Buna ek olarak, T3 Vakfı ve ilgili kümelenmelerle birlikte Türkiye genelinde dron eğitimlerinin başlatılacağını duyurdu.

Bayraktar: Genç nesillerden büyük beklenti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da açılışta konuştu. Bayraktar, bu merkezlerin gençlerin eser üretmesine imkan sağlayacağını vurgulayarak, "Gençlik yıllarıma dönecek olsam buralarda herhalde yatar kalkardım" dedi. Merkezin 7 gün 24 saat erişime açık olmasının gençlere önemli avantaj sağlayacağını ifade etti.

Bayraktar, kurumlara ve emeği geçenlere teşekkür ederek TEKNOFEST kuşağının elde ettiği imkanlar sayesinde dünya çapında etkili eserler geliştirileceğini söyledi. Konuşmasında, Türkiye'nin insansız hava aracı üretimindeki gücüne de dikkat çekti: "Malumunuz, Türkiye özellikle Selçuk Bayraktar’ın liderliğinde dünyanın en güçlü insansız hava aracı üreticisi oldu. Bugün dünyada üretilen 100 İHA’nın 65 fazlası Türkiye’de geliştiriliyor üretiliyor."

Her iki konuşmacı da Dicle Üniversitesi'ne kazandırılan atölyenin bölge için, gençler için ve TEKNOFEST kuşağı için hayırlı olmasını diledi. Açılış, yerel ve ulusal düzeyde gençlerin teknolojiye erişimini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak öne çıktı.

Program sırasında yetkililer, atölyenin özellikle dron, havacılık ve savunma teknolojileri başta olmak üzere mühendislik eğitimlerini destekleyeceğini ve gençlerin pratiğe dayalı projeler geliştirmesine ortam sağlayacağını belirtti. Kacır ve Bayraktar, atölyenin bölgedeki teknoloji ekosistemine katkı sunmasını beklediklerini ifade etti.

Etkinlik, TEKNOFEST yarışma alanı ziyaretinin ardından gerçekleştirilen açılış töreniyle tamamlandı; yetkililer, benzer merkezlerin ülke çapında yaygınlaştırılmasıyla gençlerin milli teknoloji hamlesinde daha etkin rol almasının hedeflendiğini yineledi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR İLE BAYKAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR, DİCLE ÜNİVERSİTESİ MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ AÇILIŞINA KATILDI.