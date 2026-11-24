Dicle'de 24 kasım öğretmenler günü etkinlikleri

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen tören ve programlarla kutlandı. Gün boyunca yapılan etkinlikler kapsamında çelenk sunumu, resmi ziyaret ve okul programı gerçekleştirildi.

Çelenk töreni ve makam ziyareti:

Program, hükümet konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, öğretmenlerle birlikte anıta çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Çelenk sunma töreninin ardından Cihan Selçuk ve beraberindeki öğretmenler, Dicle Kaymakamı Mustafa Atış'ı makamında ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Okul programı ve meslek yemini:

Günün ikinci etabı, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam etti. Programa Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Malçok, İlçe Sağlık Müdürü İsfan Işık, Dicle İlçe Milli Emlak Şefi İlayda Culfa, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda Cihan Selçuk, 24 Kasım'ın öğretmenlerin toplumdaki yerini ve eğitime katkılarını vurguladığı bir konuşma yaptı. Etkinlikte ayrıca mesleğe yeni başlayan öğretmenler sahnede meslek yemini etti ve gün, kutlama ve sohbetlerle tamamlandı.

ÇELENK SUNMA TÖRENİN ARDINDAN DİCLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CİHAN SELÇUK VE BERABERİNDEKİ ÖĞRETMENLER, DİCLE KAYMAKAMI MUSTAFA ATIŞ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. DİCLE KAYMAKAMI MUSTAFA ATIŞ, ÖĞRETMENLERİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI.