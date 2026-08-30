Dicle'de 30 ağustos töreni: şehitlere saygı ve protokol katılımı

Kutlama programı:

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı nedeniyle hükümet konağı bahçesinde bir tören düzenlendi. Program, Dicle İlçesi Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmeni Elif Korkmaz'ın sunduğu etkinlikle başladı.

Tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kutlama kapsamında Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye çelenkleri bırakıldı; tören programı çelenk koyma, konuşmalar ve katılımcıların anma eylemleriyle sürdü.

Protokol ve katılımcılar:

Programa katılanlar arasında Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle Belediye Başkan Vekili Ağa Aydın, Dicle Cumhuriyet Savcısı Gökhan Erdem, İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca ve Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Vural Karabela yer aldı.

Ayrıca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Naif Keleş, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan, Dicle Öğretmenevi Müdürü Osman Özkan, Dicle İlçe Orman İşletme Şefi Tuğçe Aksoy Oral, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Hüseyin Kılıçoğlu ile çok sayıda gazi, öğrenci, öğretmen, asker, polis ve kurum amiri törende hazır bulundu.

Konuşma ve tebrikler:

Törende günün anlam ve önemine dair konuşmayı Üsteğmen Vural Karabela yaptı. Konuşmada 30 Ağustos'un tarihsel yeri ve gazilere duyulan minnet vurgulandı.

Programın ardından Kaymakam Mustafa Atış, makam odasında gelen tebrikleri kabul etti. Tören, kurum temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla sona erdi.

DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİNDE, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI GÜNÜ DOLAYISIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ.