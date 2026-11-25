Dicle ziyaretinde asayiş değerlendirmesi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Dicle ilçesine gelerek Kaymakam Mustafa Atış ile makamında bir araya geldi. Yapılan görüşmede ilçedeki asayiş konuları ve yürütülen çalışmalar ayrıntılarıyla ele alındı.

görüşmenin içeriği:

Toplantıda, ilçede güvenlik ve huzurun sürdürülmesine yönelik uygulamalar üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Ali Gemalmaz, misafirperverliği için Kaymakam Atış'a teşekkür ederken, yerel koordinasyon ve sahadaki operasyonel çalışmaların etkinliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Mustafa Atış ziyareti değerlendirirken, ilçenin huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeden fedakarca görev yapan kahraman güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Kaymakam Atış, devletin bekası ile halkın mal ve can güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalarda kurumlar arası işbirliği ve uyumun sürdürüleceğini belirtti ve Tümgeneral Ali Gemalmaz'a nazik ziyareti için teşekkür etti.

Görüşme, yerel yönetim ile jandarma arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefiyle tamamlandı; taraflar önümüzdeki dönemde de işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

DİYARBAKIR İL JANDARMA KOMUTANI TÜMGENARAL ALİ GEMALMAZ, DİCLE İLÇESİNE GELEREK KAYMAKAM MUSTAFA ATIŞ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.