Dicle'de gazilik mirası anıldı: 105 yıllık saygı ve anma töreni

Dicle'de 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü'nün 105'inci yıl dönümü, hükümet konağı bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Program, Necati Ceylan Anadolu Lisesi Müdürlüğünde görevli öğretmen Meral Küçüközer'in sunumuyla gerçekleştirildi.

Tören programı:

Programa Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle Belediye Başkan Vekili Ağa Aydın, Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Vural Karabela, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan, Kıbrıs gazileri Zülkif Başeğmez, Mehmet Tay, Askeri Biroğlu, vazife malülü gazisi Ahmet İpek, şehit Ahmet Alanko'nun babası Ali Alanko, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Hüseyin Kılıçoğlu ile çok sayıda kurum amiri, asker, polis, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tören boyunca gazilere ve şehitlere saygı duruşu ile anmalar gerçekleşti.

Komutanın mesajı:

Törenin anlam ve önemini belirten konuşmayı Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Vural Karabela yaptı. Üsteğmen Karabela, tarihsel dayanağı vurgulayarak Sakarya Meydan Muharebesi sonrası kabul edilen statüyü hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı: Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra, Türkiye büyük millet meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e, ’Mareşal rütbesi’ ile Gazilik’ unvanı verilmiş ve 19 Eylül Gaziler Günü olarak kabul edilmiştir. Bizlere düşen bu şerefli unvanı taşıyan gazilerimiz ve canlarını istiklalimiz uğruna feda eden aziz şehitlerimizin, bizlere bıraktığı mirası yaşatmak, şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan gazilerimizin, Gaziler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; bu uğurda can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum

Tören sonrasında Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, katılımcıları makamında ağırlayarak anma programını tamamladı ve günün anlamı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ’NÜN 105’İNCİ YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.