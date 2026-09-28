Dicle'de mahalle halkı doğaya sahip çıktı: hareketlilik haftasında temizlik ve yürüyüş

Etkinlik özeti:

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Vatandaşlar, Değirmendere Mahallesi piknik alanında bir araya gelerek alan temizliği yaptı, çevre ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi ve katılımcılarla doğa yürüyüşü düzenlendi.

temizlik ve farkındalık çalışmaları:

Etkinlikte öncelik, ortak kullanım alanlarının temizliği ve çevre bilincinin güçlendirilmesine verildi. Katılımcılar piknik alanında çöp topladı; aynı zamanda uzmanların ve organizatörlerin verdiği kısa bilgilendirme oturumlarında sağlıklı yaşam ile çevre temizliği konularında pratik öneriler paylaşıldı.

yürüyüş ve koordinasyon:

Doğa yürüyüşü, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AB Proje Birimi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, yerel halkın yoğun ilgisiyle tamamlandı ve katılımcılar arasında dayanışma ile çevreye sahip çıkma bilincinin arttığı gözlendi.

Dicle’de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri düzenlendi