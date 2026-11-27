Dicle’de öğretmenlere mesleki eğitim programı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi koordinasyonunda, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) iş birliğiyle düzenlenen mesleki eğitim programına 65 öğretmen katıldı. Program, Dicle Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği ve amaçları:

Eğitimde öncelikli başlıklar olarak sınıf yönetimi, kapsayıcı eğitim ve aile katılımı ele alındı. Eğitmenler Zeynep Yıldız, Fatma Aytaç, Serap Akboğa ve Hayattin Korkmazer, katılımcılara alan bazlı uygulamalar, etkileşim teknikleri ve ailelerle iletişimi güçlendirecek stratejiler üzerine oturumlar yürüttü. Programın temel hedefi, öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini artırarak eğitim-öğretim süreçlerinin niteliğini yükseltmek ve sınıf içi uygulamaları desteklemektir.

Yerel yöneticiler ve uygulama odaklı çalışma:

Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Çağan, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Koordinatörü Ramazan Sümer, KODA Öğretmen Eğitimleri Koordinatörü Ufuk Sultanoğlu ile Oku Müdürü Burhan Akalp eğitmen ve öğretmenlerle sınıflarda bir araya gelerek programı yerinde takip etti. İlçe yetkilileri, eğitimlerin sahadaki ihtiyaçlara cevap veren nitelikte olduğuna değinerek katılımcılara başarı dileklerini iletti.

KODA Öğretmen Eğitimleri Koordinatörü Ufuk Sultanoğlu, programın öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeye yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım taşıdığını belirtti: "Dicle’de öğretmenlerin mesleki gelişimini destekliyoruz." Sultanoğlu, eğitim içeriklerinin öğretmenlerin saha ihtiyaçlarından hareketle hazırlandığını ve bilgi ile deneyim paylaşımını teşvik edecek yöntemlerin benimsendiğini vurguladı.

Eğitimler, öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmelerine olanak tanıyan uygulamalı oturumlar ve tartışma bölümleriyle tamamlandı. Program yetkilileri, benzer içeriklerin daha fazla öğretmene ulaştırılması ve birlikte öğrenme süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

KODA (KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI DERNEĞİ) ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ KOORDİNATÖRÜ UFUK SULTANOĞLU, "DİYARBAKIR DİCLE’DE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ. KODA VE DİCLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE, DİCLE’DEKİ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK VE SINIF İÇİNDEKİ İHTİYAÇLARINA YÖNELİK BİLGİ VE BECERİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ. BU KAPSAMDA SINIF YÖNETİMİ, KAPSAYICI EĞİTİM (ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA) VE AİLE KATILIMI BAŞLIKLARINDA ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELİYORUZ. BU EĞİTİM GRUBUMUZDA KAPSAYICI EĞİTİM, AİLE KATILIMI VE SINIF YÖNETİMİ ALANLARINDA TOPLAM 65 ÖĞRETMENİN KATILIMIYLA ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK. EĞİTİMLERİMİZ DE ÖĞRETMENLERİN SAHADAKİ İHTİYAÇLARINDAN HAREKET EDİYOR. BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMINI TEŞVİK EDEN, ÖĞRETMENLERİN BİRBİRLERİNDEN ÖĞRENMELERİNE VE MESLEKİ UYGULAMALARINI GELİŞTİRMELERİNE ALAN AÇAN BİR YAKLAŞIM BENİMSİYORUZ. DİCLE’DE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEYE, İHTİYAÇLARINA YANIT VEREN EĞİTİM İÇERİKLERİNİ DAHA FAZLA ÖĞRETMENE ULAŞTIRMAYA VE BİRLİKTE ÖĞRENME SÜREÇLERİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.