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Dicle'de su hayatı canlanıyor: Kralkızı'na 820 bin yavru balık bırakıldı

Kralkızı Barajı'na 420 bin şabut ve 400 bin sazan olmak üzere toplam 820 bin yavru balık bırakıldı; amaç su ekosistemini ve balık stoklarını güçlendirmek.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Dicle'de su hayatı canlanıyor: Kralkızı'na 820 bin yavru balık bırakıldı

Kralkızı Barajı'na 820 bin yavru balık bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bulunan Kralkızı Baraj göletine genç balıklar bırakıldı. Etkinlikte toplam 420 bin şabut ve 400 bin sazan yavrusu suyla buluşturuldu.

Uygulama, bölgedeki su ürünleri stoklarını güçlendirmek ve sucul yaşamın devamlılığını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Operasyona Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü İdris İsen ve Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım katıldı.

Yerel ekonomi ve ekosistem için hedefler:

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "820 bin adet yavru balıkların barajda suya bırakılmasıyla, 3 tarafı baraj sularıyla çevrili yarım ada konumundaki Dicle İlçemizde balıkçılığın daha da geliştirilmesini hedefliyoruz. Sucul ekosistemi korumak, su ürünleri popülasyonunu artırmak ve baraj göletimizdeki doğal yaşamı desteklemek amacıyla yürütülen bu anlamlı çalışmanın ilçemize ve yöre halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Atış'ın sözleri, balıklandırma çalışmasının hem çevresel sürdürülebilirlik hem de yerel balıkçılığın güçlendirilmesine katkı sağlama hedefini ortaya koydu.

Projenin sürdürülebilirliği ve bilimsel yaklaşım:

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, ilçemizdeki su kaynaklarında sürdürülebilir ekosistemi desteklemeye devam ediyoruz. Doğal dengenin korunması, nesli tehlike altında olan türlerin çoğaltılması ve su ürünleri stoklarımızın bilimsel metotlarla güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gelecek nesillere daha zengin ve sağlıklı su kaynakları bırakmak için atılan bu adımların ilçemize ve yöre halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yetkililer, projenin sucul popülasyonları güçlendirerek Kralkızı Barajı'ndaki doğal yaşamı desteklemeyi ve bölge halkına uzun vadeli fayda sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN &quot;SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ&quot;...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ" KAPSAMINDA; DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİ SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN KIRALKIZI BARAJINDA, ŞABUT VE SAZAN YAVRULARI SUYLA BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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