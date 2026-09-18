Didim açıklarında motoru bozulan bottaki 3 çocuk dahil 7 göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında yürütülen kurtarma operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında sürüklenen bir fiber karinalı lastik botta bulunan düzensiz göçmenler için sahil güvenlik ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yönlendirmesiyle bölgeye sevk edilen kurtarma birimleri kısa sürede olaya müdahale etti.

Olayın ayrıntıları:

Gelen ihbar üzerine bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21), motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bota ulaştı. Botun motorunun arızalanması sonucu göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bildirildi.

Kurtarılanların durumu:

Operasyon sonucunda bot içerisindeki 4 yetişkin ile beraberinde bulunan 3 çocuk olmak üzere toplam 7 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılanlar hakkında ilgili birimlerce işlem başlatıldı.

SÜRÜKLENEN BOTTAKİ 3’Ü ÇOCUK 7 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI