kurtarma operasyonu:

Edinilen bilgiye göre Didim açıklarında saat 17.30 civarında içerisinde 3 kişi bulunan özel bir tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Bölgeden gelen yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi.

müdahale ve tahliye:

Olay yerine ulaşan ekipler, başlattıkları kurtarma çalışması kapsamında teknedeki üç kişiyi sahil güvenlik botuna alarak güvenli şekilde tahliye etti. Kurtarma sırasında yolcuların güvenliği öncelikli tutuldu.

mahsur teknenin sevki:

Motor arızası yaşayan özel tekne ise ekipler tarafından Cennet Koyu'na intikal ettirildi.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİ AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN VE YARDIM TALEBİNDE BULUNAN ÖZEL TEKNEDEKİ 3 KİŞİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.