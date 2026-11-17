kurtarma operasyonu:
Edinilen bilgiye göre Didim açıklarında saat 17.30 civarında içerisinde 3 kişi bulunan özel bir tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Bölgeden gelen yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi.
müdahale ve tahliye:
Olay yerine ulaşan ekipler, başlattıkları kurtarma çalışması kapsamında teknedeki üç kişiyi sahil güvenlik botuna alarak güvenli şekilde tahliye etti. Kurtarma sırasında yolcuların güvenliği öncelikli tutuldu.
mahsur teknenin sevki:
Motor arızası yaşayan özel tekne ise ekipler tarafından Cennet Koyu'na intikal ettirildi.
AYDIN’IN DİDİM İLÇESİ AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN VE YARDIM TALEBİNDE BULUNAN ÖZEL TEKNEDEKİ 3 KİŞİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
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