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Didim meclisi meme kanseri farkındalığını somut adımlarla gündeme taşıdı

Didim Belediye Meclisi, Ekim toplantısında Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nı ele aldı; erken tanı vurgulandı, KETEM işbirliğiyle tarama, konferans planlandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Didim meclisi meme kanseri farkındalığını somut adımlarla gündeme taşıdı

Belediye meclisi öncelikleri tartıştı

Didim Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Hatice Gençay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kentin ihtiyaçları ve halkın beklentileri gündeme alınırken, toplantının önemli başlıklarından biri de Meme Kanseri Farkındalık Ayı oldu. Meclis üyeleri erken tanının önemine dikkat çekerek farkındalığın artırılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

KETEM işbirliği ve personel taramaları:

Başkan Hatice Gençay, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna işaret ederek, erken tanı ve zamanında tedavinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu kapsamda Didim Belediyesi bünyesindeki çalışmaların somut adımlarla desteklendiğini belirten Gençay, 40 yaş ve üzeri kadın personelin gerekli sağlık taramalarının yapılabilmesi amacıyla KETEM ile görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Çalışanların randevularının oluşturulacağı ve ilgili sağlık birimlerine yönlendirileceği belirtildi.

Etkinlikler, bilinçlendirme konferansı ve toplumsal çağrı:

Mecliste ayrıca farkındalığın artırılmasına yönelik etkinliklerden söz edildi. 20 Ekim'de alanında uzman bir akademisyenin katılımıyla meme kanserinde erken tanı ve farkındalık konulu bir bilinçlendirme konferansı düzenleneceği bildirildi. Ayrıca düzenlenen Bisiklet Festivali gibi etkinliklerde pembe kurdele kullanılarak erken tanıya dikkat çekildiği hatırlatıldı. Başkan Gençay, tüm kadınları yaşlarına uygun tarama programlarına katılmaya ve sağlık kontrollerini aksatmamaya davet ederek, meme kanseriyle mücadele edenlere ve yakınlarına dayanışma çağrısında bulundu.

Toplantıda alınan kararların Didim için hayırlı olması temennisinde bulunulurken, meclis üyeleri ve belediye yönetimi farkındalık çalışmalarının kent genelinde görünür kılınması ve erken tanının yaygınlaştırılması için çalışmaların süreceğini belirtti.

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ’NDE MEME KANSERİ’NE DİKKAT ÇEKİLDİ

DİDİM BELEDİYE MECLİSİ’NDE MEME KANSERİ’NE DİKKAT ÇEKİLDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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