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Didim sokaklarında kararlılık: larva döneminden başlanan sivrisinek mücadelesi

Didim Belediyesi, sivrisinek mücadelesini larva dönemine odaklayarak gece gündüz sürdürüyor; vatandaşlar su birikintilerini önlemeye çağrıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Didim sokaklarında kararlılık: larva döneminden başlanan sivrisinek mücadelesi

vektörle mücadele nasıl yürütülüyor:

Didim Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde sivrisinek ve diğer vektörlerle mücadeleyi aralıksız biçimde sürdürüyor. Çalışmaların odağı, uçkun hale gelmeden önceki larva döneminde üreme alanlarının tespit edilip ortadan kaldırılması. Bu yaklaşımın, yetişkin sivrisineklerle mücadeleye kıyasla daha kalıcı ve etkili sonuç verdiği vurgulanıyor.

Belediye ekipleri oluşturulan program doğrultusunda planlı ilaçlama ve düzenli kontroller yapıyor; saldırgan ilaçlamaların yanı sıra üreme ortamlarının tespitine özel önem veriliyor. Ekiplerin hedefi, sivrisinek popülasyonunun çoğalmasını engelleyerek hem rahatsızlığı hem de hastalık taşıma riskini azaltmak.

çalışma alanları:

İlaçlama ve kontroller öncelikle saksı altlıkları, kovalar, bidonlar, bodrumlar, rögarlar, mazgallar ve açık bırakılan kaplar ile yüzeylerinde durgun su biriken tüm noktalarda yapılıyor. Ayrıca kullanım dışı kalmış tekneler, örtüsüz veya boş bırakılmış yüzme havuzları gibi suyun biriktiği alanlar da düzenli olarak denetleniyor. Ekipler bu noktalarda hem larva tespitine hem de larvasit uygulamalarına ağırlık veriyor.

halkın alması gereken önlemler:

Yetkililer, belediye çalışmalarının etkinliği için vatandaşlardan basit ama düzenli önlemler alınmasını istiyor. Karaya çekilmiş teknelerde suyun tahliyesi, kullanılmayan lastik ve kapların ters çevrilmesi, çatı olukları ve giderlerin açık tutulması ile yüzme havuzlarının üzerinin örtülmesi temel öneriler arasında. Bu tür önlemler ekiplerin çalışmalarına doğrudan katkı sağlayarak sivrisineklerin üreme alanlarının oluşmasını engelliyor.

başkan hatice gençay'ın açıklaması:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışmaları anlatırken şunları söyledi: "Sivrisinekler yalnızca rahatsızlık oluşturmuyor, aynı zamanda çeşitli hastalıkların taşınmasına da neden olabiliyor. Didim’de sivrisineklerin önemli bir bölümü, ev ve iş yerlerimizin yakınındaki durgun sularda çoğalıyor. Bu nedenle ekiplerimizle birlikte larva döneminden itibaren kapsamlı bir mücadele yürütüyoruz. Ancak bu mücadelede halkımızın alacağı önlemler de büyük önem taşıyor. Su birikintilerinin oluşmasını önleyerek ekiplerimizin çalışmalarına destek olabiliriz. Didim’in her noktasında gece gündüz sahadayız ve halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi geçirmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Belediye yetkilileri, hem sahadaki uygulamaların yoğunlaştırılacağını hem de vatandaş bilincinin artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Vatandaşların da ortak hareket etmesiyle yaz aylarında vektör kaynaklı risklerin azaltılması hedefleniyor.

DİDİM BELEDİYESİ, SİVRİSİNEK VE DİĞER VEKTÖRLERLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINI İLÇE GENELİNDE ARALIKSIZ...

DİDİM BELEDİYESİ, SİVRİSİNEK VE DİĞER VEKTÖRLERLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINI İLÇE GENELİNDE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. ÖZELLİKLE SİVRİSİNEKLERİN LARVA DÖNEMİNDE YOĞUNLAŞTIRILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA EKİPLER, ÜREME ALANLARINI KONTROL EDEREK PLANLI İLAÇLAMA UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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