Didim tanıtımı havalimanında

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kentin yurtdışı ziyaretçileri tarafından yoğun kullanılan Milas-Bodrum Havalimanındaki Didim tanıtım alanını yerinde inceledi. Yaz başında hizmete giren tanıtım standı ve görsellerin sezon süresince ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

ziyaret ve değerlendirmeler:

Gençay, havalimanı yönetimiyle bir araya gelerek geride kalan yaz sezonunu değerlendirdi. Görüşmede Milas-Bodrum Havalimanı Direktörü Okay Taşdemir ve İşletme Koordinatörü Emin Kahraman hazır bulundu. Havalimanı yöneticileri, Didim tanıtım alanının yaz boyunca gelen yolcular tarafından sıkça ziyaret edildiğini aktardı.

sürdürülebilir turizm ve iş birliği:

Toplantıda Gençay, kentin tanıtımını güçlendirmenin yanı sıra sürdürülebilir turizmi desteklemenin önemine dikkat çekti. Başkan Gençay şöyle konuştu: "Bir turizm destinasyonunun tercih edilmesinde ziyaretçilerin seyahat deneyimi, ulaşım imkanları ve karşılaştıkları hizmet kalitesi de belirleyici oluyor. İnsan ve çevre odaklı bir hizmet anlayışıyla öne çıkan havalimanları, ziyaretçilerin tercihlerini olumlu etkilerken bağlantılı destinasyonların erişilebilirliğine ve turizm potansiyeline de katkı sağlıyor. Didim’in tanıtımını güçlendirmek ve sürdürülebilir turizmi desteklemek amacıyla sektör paydaşlarımızla güçlü bir iletişim kuruyor, katılımcı yönetişim süreçlerini titizlikle yürütüyoruz. Milas-Bodrum Havalimanı’nın işletmecisi TAV Havalimanları Grubu ve yöneticileriyle kurduğumuz bu iş birliğinden memnuniyet duyuyor; gösterdikleri ilgi ve nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Didim tanıtım alanı ve görsellerinin yaz boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi görmüş olması da bizleri ayrıca mutlu etti"

Didim Belediyesi, kentin turizm potansiyelini ileri taşımak için sektör paydaşlarıyla koordineli çalışmayı sürdürecek. Havalimanı ile kurulan iş birliğinin, Didim'in erişilebilirliğini ve tanıtım etkinliğini artırmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

BAŞKAN GENÇAY, DİDİM TANITIM ALANINI YERİNDE İNCELEDİ