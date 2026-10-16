Didim tarım şenliği Akyeniköy'de üretimi ve kadın emeğini ön plana çıkardı

Didim tarım şenliği Akyeniköy'de kapılarını açtı

Didim Belediyesi tarafından "Topraktan Geleceğe: Üreten Didim" temasıyla düzenlenen Didim Tarım Şenliği, Akyeniköy'de başladı. Yerel üreticilerin stantları ziyaretçileri ağırlıyor; zeytinden sofralara uzanan üretim sürecini yansıtan ürünler ve yöresel lezzetler festival alanında öne çıkıyor.

Etkinliklerin odağında yerel üretim ve kadın çiftçiler var:

Şenlik, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününde açılarak kadın üreticilerin katkılarını görünür kılıyor. Yerel ürünlerin tanıtılmasına ve üreticilerle ziyaretçilerin bir araya gelmesine imkan sağlayan etkinlikler, üretimin farklı halkalarını sergiliyor ve Didim'in tarımsal zenginliğine vurgu yapıyor.

Programın gün gün akışı:

16 Ekim Cuma günü stantlar 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek. Park Sahne'de saat 14.00'te "Yerelde Tarım", saat 15.00'te ise "Değişen İklim, Dönüşen Tarım" başlıklı söyleşiler düzenlenecek; konuşmalarda yerel tarım ve iklim değişikliğinin üretime etkileri ele alınacak.

17 Ekim Cumartesi programı, saat 12.00'de Şehit Soner Turan İlkokulu önünden başlayacak Kadın Çiftçiler Traktör Korteji ile başlayacak ve kortej şenlik alanına ulaşacak. Saat 12.30'da stant gezisi, 13.00'te Ana Sahne'de açılış konuşmaları yapılacak. Gün, 13.30'da Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu gösterisi, 14.00'te Didim Belediyesi Halk Oyunları gösterisi ile sürecek. Günün söyleşisi 15.00'te Ana Sahne'de "Toprağa Dokunan Kadınlar" başlığıyla gerçekleştirilecek.

18 Ekim Pazar günü stantlar saat 10.00'da açılacak; saat 13.00'te Ana Sahne'de yerel sanatçılar sahne alacak. Park Sahne'de saat 14.30-17.30 arasında düzenlenecek atölyelerde salamura zeytin kurma, çocuklarla turşu kurma, anne-çocuk zeytin kırma, çelik alma ile üretim, kompost yapımı ve dağıtımı gibi uygulamalı çalışmalar yer alacak.

Belediye çağrısı ve hedefler:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, toprağın bereketini üreticilerin emeğiyle buluşturan şenliğe tüm halkı davet etti. Başkan Gençay, yerel üretimin desteklenmesinin ve tarımsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekerek, şenliğin üreticilerin emeklerini görünür kıldığına ve kadın çiftçilerin katkılarını öne çıkardığına vurgu yaptı.

Didim Tarım Şenliği, 16, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde Akyeniköy'de yerel ürün stantları, söyleşiler, gösteriler, konser ve atölyelerle üretimin ve paylaşmanın buluşma noktası olmaya devam edecek.

DİDİM TARIM ŞENLİĞİ, AKYENİKÖY’DE BAŞLADI