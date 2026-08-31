Dolar 48,2578 +0,06%
Euro 55,9879 +0,21%
Bist 14.554,21 -0,60%
Altın Gram 6.960,90 -0,96%
EUR/USD 1,1597 +0,08%
Brent Petrol 88,79 +3,10%
--°

Didim’de binler fener alayında buluştu, konser meydanda yankılandı

Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı; fener alayı, Işın Karaca konseri ve Başkan Hatice Gençay'ın konuşmasıyla coşku dolu anlar yaşandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Didim’de binler fener alayında buluştu, konser meydanda yankılandı

fener alayından Cumhuriyet Kent Meydanı’na yürüyüş:

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programı, ilçe protokolünün katılımı ve halkın yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Didim sokakları, Türk bayraklarıyla donanırken binlerce kişi ellerinde bayraklarla belediye önünden başlayan fener alayında bir araya geldi.

Marşlar ve alkışlar eşliğinde ilerleyen kortej, omuz omuza yürüyüşle Cumhuriyet Kent Meydanı'na ulaştı. Vatandaşların yoğun katılımı ve coşkusuyla gece boyunca birlik ve dayanışma duygusu ön plandaydı.

konser ve sunum:

Fener alayının ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Işın Karaca, birbirinden sevilen şarkılarını Didim halkı için seslendirdi. Gecenin sunuculuğunu ise oyuncu Hakan Bilgin üstlendi ve program boyunca izleyicilerle etkileşim sağladı.

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Işın Karaca, Didim'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek Belediye Başkanı Hatice Gençay'a teşekkür etti ve çalışmalarını takdir etti. Konser, sanatçının finalini İzmir Marşı ile yapması ve binlerce kişinin hep birlikte marşa eşlik etmesiyle doruğa ulaştı.

başkanın konuşması ve mesajları:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada Büyük Zafer'in bağımsızlık mücadelesindeki yerini vurguladı. Başkan Gençay konuşmasında, "30 Ağustos, emperyalizme karşı verilmiş en büyük bağımsızlık mücadelelerinden birinin zafer günüdür" ifadelerini kullandı.

Gençay, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Ona inanan; yıllarca savaşların yorgunluğunu taşımış, yoksulluğa ve geri bırakılmışlığa mahkum edilmek istenmiş, dört bir yanı işgal edilmiş Anadolu halkı; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla ayağa kalktı. Birbirini buldu. Birbirine tutundu. Kendi makûs talihini yine kendi azim ve kararıyla yenmeyi bildi."

Başkan Gençay, 30 Ağustos'un yalnızca bir savaşın kazanıldığı gün olmadığını belirterek, "Bağımsızlık yalnızca sınırlarımızın korunması değildir. Bağımsızlık; bir milletin kendi geleceğine kendisinin karar vermesi, özgür ve barış içinde bir gelecek kurmasıdır" dedi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış." sözünü anımsattı.

Konuşmasının sonunda Gençay, dileğini şu sözlerle paylaştı: "Hiçbir halkın yurdunu savunmak zorunda kalmadığı, hiçbir annenin evladını savaşa uğurlamadığı, hiçbir çocuğun savaşın ne demek olduğunu öğrenmek zorunda olmadığı bir dünyamız olsun. Çocuklarımızın hayalleri kadar temiz, özgür ve barış içinde bir dünyada yaşayalım".

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Didim'de birlik, gurur ve coşku içinde kutlandı; program Işın Karaca'nın İzmir Marşı ile noktalanan konseri ve meydanda yaşanan unutulmaz görüntülerle sona erdi.

DİDİM’DE VATANDAŞLAR BAYRAM COŞKUSUNU YAŞADI

DİDİM’DE VATANDAŞLAR BAYRAM COŞKUSUNU YAŞADI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni savunma gündemi: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan komitesi ilk kez topl...
images

Ani ve sırta yayılan göğüs ağrısı: belirtiler ciddiye alınmalı
images

Üç yılda olgunlaşan Tekirdağ soğanı sofralara ve dünyaya hazırlanıyor
images

Milli dış politikada yeni adım: Türkiye ve Suudi Arabistan komitesinin ilk topla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de kaybolduğu öne sürülen eş için yapılan ihbar asılsızlandı

Avdan bayırında 1 Eylül anısına dev ay yıldız canlandırıldı

Hisarcık’ta yaz kur’an kursu eğitim dönemi törenle tamamlandı

Cizre'nin asırlık limonatası yazı süt ve vanilyayla serinletiyor

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı