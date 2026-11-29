Çocuk meclisi yeni döneme başladı:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın öncülüğünde kurulan Didim Belediyesi Çocuk Meclisi, 2. döneminin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, çocukların kent yaşamına katılımını desteklemek ve onların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla düzenlendi.

Çocukların katılımı ve söz hakkı:

Meclis, çocukların yalnızca dinlenen değil söz alan bireyler olmalarını hedefliyor. Katılımcı süreçlere dahil edilen çocuklar, yaşadıkları kent hakkında fikirlerini paylaşma ve önerilerde bulunma fırsatı buluyor; böylece erken yaşta meclis kültürünün güçlenmesine katkı sağlanıyor.

Katılımcı ve çocuk dostu kent vizyonu:

Çocuk Meclisi çalışmaları, hayaller, öneriler ve çocukların bakış açısıyla şekilleniyor. Didim Belediyesi, çocukların sesine değer veren projelerle çocuk dostu ve demokratik bir kent anlayışını güçlendirmeyi; daha güzel bir Didim geleceğini çocuklarla birlikte inşa etmeyi amaçlıyor.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY’IN ÖNCÜLÜĞÜNDE KURULAN DİDİM BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ’NİN II. DÖNEM İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.