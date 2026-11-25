Didim'de 2027-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı tanıtıldı

Didim Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kentin ilk 2027-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planını kamuoyuna duyurdu. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; planın hazırlanma süreci, hedefleri ve uygulanmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Planın odağı ve yönetim ilkesi:

Belediye Başkanı Hatice Gençay, tanıtım konuşmasında planın "Eşit Bir Yaşam, Ortak Bir Gelecek" temasıyla hazırlandığını belirterek, eşitliğin bir temenni değil, yönetimin temel ilkesi olduğunu vurguladı. Gençay, "Bir kadın yaşadığı kentte kendini güvende hissetmeli, kent imkanlarından eşit biçimde yararlanabilmeli ve kendisini ilgilendiren karar süreçlerinde söz sahibi olabilmeli" sözlerini öne çıkardı.

Gençay ayrıca yerel yönetimlerin yalnızca hizmet üretmekle kalmayıp yaşamın adaletini kurma sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Eylem planındaki hedeflerin belediye bütçesine ve hizmetlerine doğrudan yansıyacağı, uygulamanın şeffaf şekilde izleneceği ve sonuçların düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağı taahhüt edildi.

Kurumsallaşma adımları ve taahhütler:

Başkan Gençay, son iki yılda toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsallaştırmak amacıyla atılan adımları anlattı. Buna göre belediye yönetiminde Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı imzalandı, Eşitlik Birimi ile Şiddet ve Tacize Karşı Tutum Komisyonu kuruldu ve "sıfır tolerans" belgesi uygulanmaya başlandı. Gençay, pozitif ayrımcılık yaklaşımını merkezlerine alarak kadınların güvenliğini ve karar süreçlerine katılımını güçlendireceklerini belirtti.

Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara ilişkin sözlerine atıf yaparak sürdüren Gençay, eşit yaşam sorumluluğunun üretimden ulaşıma kadar hayatın tüm alanlarını kapsadığını ifade etti. Sözlerini, "Bu kentte hiçbir çocuk geride kalmasın, hiçbir kadın kendini yalnız hissetmesin" diyerek tamamladı.

Çalıştay ve uzman sunumları:

Toplantıda önce Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmalarını özetleyen bir video gösterimi yapıldı. Ardından Klinik Psikolog Gizem Gökçe, çalıştay planlamasında gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Çalıştay kapsamında Psikolog Deniz Düz, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede 6284 sayılı kanun uygulamaları" üzerine; Av. Melisa Nur Özdemir de 6284 sayılı kanun kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunu ele aldı.

Akademik katkı olarak Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, "Eşit yurttaşlığın kentsel mekanı; Yerel Eşitlik Eylem planlarının demokratik potansiyeli" başlıklı konuşmasında planların kent yaşamında yaratacağı dönüşüme değindi. Toplantı, planın uygulanmasına dair izleme ve raporlama taahhüdünün yinelenmesiyle sonlandı.

Belediye, tanıtılan eylem planının adım adım hayata geçirilmesi ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması yönündeki taahhüdüyle, yerel düzeyde kadınların güvenliği ve karar mekanizmalarına katılımını güçlendirmeyi hedefliyor.

BAŞKAN GENÇAY: "BİR KADIN YAŞADIĞI KENTTE KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMELİ"