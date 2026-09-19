Didim'de gazilerle dayanışma: Gençay'dan fedakarlık vurgusu

Didim'de anma ve buluşma:

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Didim ilçe protokolü tam kadro katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören devam etti; programda gazilere duyulan minnet ve günün anlamı öne çıktı.

törene katılanlar:

Etkinlikte Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Ali Eker, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Aygün, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hakan Şengül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Gani Solak ve Didim Muharip Gaziler Derneği Başkanı Aydın Öztürk ile ilçe protokolü yer aldı. Tören sırasında Gaziler Günü'nün tarihsel ve toplumsal önemi vurgulandı.

başkan gençay'ın değerlendirmesi:

Çelenk sunma töreninin ardından Didim Belediyesi tarafından gaziler onuruna kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıda konuşan Başkan Hatice Gençay, gazilerin fedakârlıklarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için fedakârlık gösteren tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Gazilerimizin gösterdiği fedakarlığı unutmamız mümkün değil. Bugün gazilerimizle bir araya gelmek, onların hatıralarını ve sohbetlerini paylaşmak bizim için çok kıymetli. Hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle, yaşayan gazilerimizi ise saygı ve minnetle anıyorum".

Program, gazilerin deneyimlerinin ve hatıralarının paylaşılmasının yanı sıra toplumun her kesiminde saygı ve şükran duygusunun canlı tutulmasının gerekliliği vurgulanarak sona erdi.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA CUMHURİYET KENT MEYDANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇELENK SUNMA TÖRENİNE DİDİM İLÇE PROTOKOLÜ TAM KADRO KATILDI. TÖRENİN ARDINDAN DİDİM BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA BAŞKAN HATİCE GENÇAY, DİDİMLİ GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ.