Didim'de mahalle yolları parke taşlarıyla yenileniyor: öncelik yaya ve araç ulaşımında

Didim'de parke taşı çalışmaları sürüyor

Didim Belediyesi, ilçe genelinde yolları daha düzenli ve kullanışlı hale getirmek amacıyla parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Uygulama, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanıyor ve günlük yaya ve araç ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Çalışmaların kapsamı ve öncelikleri:

Belediye ekipleri, öncelikli ihtiyaç tespit edilen noktalarda mevcut yolları parke taşıyla düzenliyor. Özellikle yaya yoğunluğu ve araç trafiğinin fazla olduğu alanlarda yapılan müdahalelerle yol yüzeyleri yenileniyor, çevre düzenlemeleri de eş zamanlı yürütülüyor.

Başkan Hatice Gençay'ın değerlendirmesi:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirerek yollarımızı daha düzenli ve kullanışlı hale getiriyoruz. Ekiplerimiz, belirlenen noktalarda parke taşı döşeme işlemlerini sürdürüyor. Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak düzenlemeleri Didim’in farklı bölgelerinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Uygulamaların programlanmasında mahalle ihtiyaçları ve mevcut yol koşulları dikkate alınıyor; ekipler belirlenen noktalarda yol ve çevre düzenlemelerini sürdürüyor. Vatandaş erişimindeki iyileşme, kent içi hareketliliğin düzenlenmesine olumlu katkı sağlamayı amaçlıyor.

DİDİM’DE PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR