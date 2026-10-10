Didim’de Malatyalılar yeni yönetimle projelere başladı

Didim Malatyalılar Derneği, yönetim değişikliğinin ardından yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilk istişare ve tanışma yemeğinde bir araya geldi. Toplantı, dernek içi uyum sağlama ve önümüzdeki dönemin yol haritasını tartışma amacı taşıdı.

toplantı ayrıntıları:

Akbük’te bir otelde ve otel genel müdürü Derviş İşçinin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Dernek Başkanı Murat Kılıç ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Programa ayrıca Didim Sınav Okulları Kurucu Müdürü Halis Canpolat da davet edildi. Buluşmada birlik ve beraberlik vurguları öne çıktı, katılımcılar hem tanışma hem de karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

yeni dönemin öncelikleri:

Murat Kılıç, toplantıda derneğin önceliklerinin kültürel değerleri yaşatmak, hemşeriler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve sosyal projeler gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Yeni yönetim, görev dağılımının tamamlanmasının ardından planlanan projeleri adım adım hayata geçireceklerini aktardı.

Programın sonunda yeni yönetim, ev sahibi Derviş İşçi ve katılımcı Halis Canpolata destekleri için teşekkür etti; toplantı, ileriye dönük iş birlikleri ve proje fikirleriyle sonlandı.

DİDİM MALATYALILAR DERNEĞİ YENİ YÖNETİMLE BULUŞTU