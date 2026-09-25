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Didim'de nadir kum zambağı koruma altına alındı

Didim'in 3. Koy'da nesli tehlike altındaki kum zambağı tespit edilip Didim Belediyesi ekiplerince korunmaya alındı; alanda hassasiyet isteniyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Didim'de nadir kum zambağı koruma altına alındı

kum zambağının tespiti ve koruma çalışmaları:

Didim’in eşsiz koylarından 3. Koy’da nesli tehlike altında bulunan kum zambağı (Pancratium maritimum) tespit edildi. Kumsalda görüntülenen bitki, bölgenin sahip olduğu doğal zenginliği bir kez daha gösterdi.

Tespitin ardından Didim Belediyesi ekipleri tarafından gerekli kontroller yapıldı ve bitki koruma altına alındı. Yetkililer, bitkinin doğal yaşam alanının zarar görmemesi için alanda izleme ve koruma önlemlerinin uygulanacağını bildirdi.

bölge kullanımına yönelik uyarılar:

Kum zambaklarının bulunduğu alanlarda ziyaretçilerin dikkatli olması isteniyor. Yetkililer, kumsalda ateş yakılmaması, kara taşıtlarıyla kumsala girilmemesi ve bitkinin çevresinde şemsiye ve şezlong kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Türkiye'de bulunan kum zambaklarının ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğu hatırlatıldı; alınan koruma önlemlerinin bitkinin sürekliliği açısından önem taşıdığı belirtildi.

Didim'in doğal mirası için ortak sorumluluk:

Didim Belediyesi, kıyılardaki doğal yaşamın korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek, bölgeyi kullananlardan bitkiye ve çevresine özen göstermelerini istedi. 3. Koy’da ortaya çıkan kum zambağının korunmasının, bölgenin hem bugünkü hem de gelecek nesiller için ortak mirası bakımından önem taşıdığı ifade edildi.

DİDİM BELEDİYESİ KUM ZAMBAĞI’NI KORUMA ALTINA ALDI

DİDİM BELEDİYESİ KUM ZAMBAĞI’NI KORUMA ALTINA ALDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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