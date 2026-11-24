Başkanın ziyaret programı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerle buluştu. Ziyaretlerde öğretmenlerle sohbet eden Gençay, onların mesleki heyecanını ve öğrencilerle kurdukları bağı yakından gözlemlediğini belirtti.

Görüşmeler sırasında Başkan Gençay, öğretmenlerin çocukların hayatına dokunan çabalarını ve geleceğe yaptıkları katkıyı vurguladığı konuşmasında "Öğretmenlerimizin emeği, geleceğimize ışık oluyor" ifadelerine yer verdi. Öğretmenlerin özverili çalışmalarına yönelik takdir duygusu, ziyaretlerin öne çıkan unsurlarından biri oldu.

Belediyenin armağanı: çiçek ve seramik saksılar

Didim Belediyesi, 24 Kasım için özenle yetiştirdiği çiçekleri öğretmenlere takdim etti. Çiçekler belediyenin kendi üretiminden gelirken, hediyeleri tamamlayan saksılar belediyenin seramik atölyesinde bu özel gün için üretilmiş olmasıyla dikkat çekti.

Belediyenin üretiminden sunulan bu armağanlar, öğretmenlere verilen değeri somutlaştırdı ve buluşmalara anlam kattı. Başkan Gençay, takdim sırasında öğretmenlere teşekkür ederek emeğin her zaman karşılık bulduğunu ifade etti.

Günün anlamı ve birlik mesajı

Ziyaretler, öğretmenlerle kurulan doğrudan temasın önemini ortaya koyarken günün anlamına dair samimi anlara sahne oldu. Başkan Gençay ve eğitim emekçileri arasındaki diyalog, yerel yönetimin eğitim alanındaki hassasiyetini ve öğretmenlere yönelik saygısını açıkça gösterdi.

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI HATİCE GENÇAY, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDEKİ OKULLARI ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ. ÖĞRETMENLERE ÇİÇEK TAKDİM EDEN BAŞKAN HATİCE GENÇAY, ÖĞRETMENLERİN BU ÖZEL GÜNÜNE EŞLİK ETTİ.