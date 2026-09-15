Didim’de su ürünleri satışına yönelik denetim ve tebliğ bilgilendirmesi

Didim'de su ürünleri satış yerlerinde denetim yürütüldü

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren perakende su ürünleri satış noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı:

Ekipler, satış noktalarında gerekli kontrolleri yaptı; uygulamada mevzuata uygun satışın sağlanması amacıyla işletmeler üzerinde incelemeler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında ürünlerin sunumu ve satış süreçlerinin mevzuata uygunluğu esas alındı.

İşletmelere bilgilendirme:

Kontroller eş zamanlı olarak işletme yetkililerine yürürlükteki ilgili tebliğ hakkında bilgilendirme yapılmasını da içerdi. Yapılan bilgilendirmelerde, mevzuata uyumun sürdürülmesi ve tüketici güvenliği konularına vurgu yapıldı.

Denetimlerin, su ürünlerinin kalite ve güvenliğinin korunmasına yönelik rutin uygulamalar kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. Yetkililer, ilçe genelinde denetimlerin devam edeceğini ve işletmelerin mevzuata uygunluk konusunda bilgilendirilmeye devam edileceğini belirtti.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE PERAKENDE SU ÜRÜNLERİ SATIŞI YAPAN İŞLETMELER, İLÇE TARIM EKİPLERİ TARAFINDAN DENETLENİRKEN, İŞLETMELERE İLGİLİ TEBLİĞ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.