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Didim'de trafik ve motosiklet denetimleri sürüyor

Didim Emniyeti Trafik Büro ekipleri gece sivil devriyelerle, gündüz okul önlerinde motosikletleri ehliyet, kask ve egzoz yönünden denetliyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Didim'de trafik ve motosiklet denetimleri sürüyor

Denetim kapsamı:

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro amirliği ekipleri, ilçe genelinde gece ve gündüz denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin önceliği motosiklet sürücülerine yönelik kontrolleri sürdürmek.

Gündüz uygulamaları:

Gündüz vardiyalarında ekipler özellikle okul önlerinde ve lise çevrelerinde denetim yapıyor. Denetimlerde başta ehliyet ve ruhsat belgeleri, kask kullanımı ile apart egzoz uygulamaları kontrol ediliyor; kurallara uymayan sürücülere idari işlem uygulanıyor.

Gece kontrolleri:

Gece çalışmaları ise sivil ekipler tarafından yürütülüyor. Ekipler akşam saatlerinde motosikletlerin yoğun kullanıldığı noktalarda devriye atarak kontrolleri sürdürüyor. Yapılan uygulamalar trafik güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik.

DİDİM EMNİYETİ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

DİDİM EMNİYETİ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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