Didim'de üreticiden sofraya zeytin pazarı hayat buluyor

Didim'de yeni zeytin pazarı:

Didim Belediyesi, zeytin üreticilerinin emeklerini doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Zeytin Pazarı uygulamasını açıyor. Belediye Başkanı Gençay, projenin üreticilere yeni bir satış alanı sağlamak ve yerel üretimi desteklemek için planlandığını belirtti. Pazar, üreticilerin kendi ürünlerini aracısız sunabileceği bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

uygulamanın kapsamı ve açılış tarihi:

Zeytin Pazarı, 28 Eylül Pazartesi günü Çarşamba Pazarı alanında faaliyete başlayacak. Pazar, çarşamba ve pazar günleri dışında haftanın her günü üreticilere hizmet verecek şekilde düzenlendi; böylece üreticiler için daha fazla satış imkânı oluşturulurken, halk da taze ve doğrudan üreticiden temin edilen zeytin ve zeytin ürünlerine kolay erişim sağlayacak.

beklenen etkiler ve hedefler:

Proje, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir bağ kurulmasını amaçlıyor. Belediyenin hedefleri arasında yerel üretimin güçlendirilmesi, üreticilerin satış imkanlarının geliştirilmesi ve fiyatlandırmada aracısız bir kanal sunulması yer alıyor. Yerel halk içinse hem ürün çeşitliliğinin artması hem de üretim sürecine daha yakın, şeffaf bir tedarik zinciri sağlanması bekleniyor.

Didim Belediyesi, bu adımla birlikte bölgedeki zeytin üretimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve Zeytin Pazarı'nı üretici-tüketici ilişkisinin güçlendiği bir platform olarak konumlandırıyor.

DİDİM BELEDİYESİ TARAFINDAN, ZEYTİN ÜRETİCİLERİNİN EMEKLERİNİ DOĞRUDAN TÜKETİCİYLE BULUŞTURABİLMELERİNE OLANAK SAĞLAMAK AMACIYLA OLUŞTURULAN ZEYTİN PAZARI, 28 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ ÇARŞAMBA PAZARI ALANINDA FAALİYETE BAŞLIYOR.