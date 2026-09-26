Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Didim'de üreticiden sofraya zeytin pazarı hayat buluyor

Didim Belediyesi, zeytin üreticilerinin ürünlerini doğrudan satabileceği Zeytin Pazarı'nı 28 Eylül'de Çarşamba Pazarı alanında açıyor ve haftanın büyük kısmında hizmet verecek.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Didim'de üreticiden sofraya zeytin pazarı hayat buluyor

Didim'de yeni zeytin pazarı:

Didim Belediyesi, zeytin üreticilerinin emeklerini doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Zeytin Pazarı uygulamasını açıyor. Belediye Başkanı Gençay, projenin üreticilere yeni bir satış alanı sağlamak ve yerel üretimi desteklemek için planlandığını belirtti. Pazar, üreticilerin kendi ürünlerini aracısız sunabileceği bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

uygulamanın kapsamı ve açılış tarihi:

Zeytin Pazarı, 28 Eylül Pazartesi günü Çarşamba Pazarı alanında faaliyete başlayacak. Pazar, çarşamba ve pazar günleri dışında haftanın her günü üreticilere hizmet verecek şekilde düzenlendi; böylece üreticiler için daha fazla satış imkânı oluşturulurken, halk da taze ve doğrudan üreticiden temin edilen zeytin ve zeytin ürünlerine kolay erişim sağlayacak.

beklenen etkiler ve hedefler:

Proje, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir bağ kurulmasını amaçlıyor. Belediyenin hedefleri arasında yerel üretimin güçlendirilmesi, üreticilerin satış imkanlarının geliştirilmesi ve fiyatlandırmada aracısız bir kanal sunulması yer alıyor. Yerel halk içinse hem ürün çeşitliliğinin artması hem de üretim sürecine daha yakın, şeffaf bir tedarik zinciri sağlanması bekleniyor.

Didim Belediyesi, bu adımla birlikte bölgedeki zeytin üretimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve Zeytin Pazarı'nı üretici-tüketici ilişkisinin güçlendiği bir platform olarak konumlandırıyor.

DİDİM BELEDİYESİ TARAFINDAN, ZEYTİN ÜRETİCİLERİNİN EMEKLERİNİ DOĞRUDAN TÜKETİCİYLE...

DİDİM BELEDİYESİ TARAFINDAN, ZEYTİN ÜRETİCİLERİNİN EMEKLERİNİ DOĞRUDAN TÜKETİCİYLE BULUŞTURABİLMELERİNE OLANAK SAĞLAMAK AMACIYLA OLUŞTURULAN ZEYTİN PAZARI, 28 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ ÇARŞAMBA PAZARI ALANINDA FAALİYETE BAŞLIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Enerjide yenilenebilir atılımı: kurulu güç 126 bin 944 megavata çıktı
images

Tarsus’un narencisini katma değere dönüştüren kadın girişimci
images

Kahramanmaraş'ta aile seralarında turşuluk hasadı yoğunlaştı
images

Malatya'da 4 milyar liralık spor atağı: tesisleşme ve akademi planları öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mavi Vatan denizde görev için hazırlanıyor: yerli emici tarama gemisi suya indirildi

Hıdırlık kulesi'nde gün batımı konserleri Zefir Trio ile renkli bir akşam yaşattı

alanya'da kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla 3 kişi yaralandı

Bozkırın tezenesi Kocaeli'de türkülerle yad edildi, şehir ödülleri takdim edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor