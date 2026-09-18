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Didim'de vektörlerle mücadele: rögar ve kanalizasyonlara düzenli müdahale

Didim Belediyesi, halk sağlığını korumak için kent genelinde rögar, kanalizasyon ve riskli noktalarda düzenli kontroller ve ilaçlama yürütüyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Didim'de vektörlerle mücadele: rögar ve kanalizasyonlara düzenli müdahale

Didim Belediyesi'nin vektörle mücadele çalışmaları

Didim Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak amacıyla vektörlerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin önceliği halk sağlığı olup, sahada yürütülen uygulamalar planlı kontroller ve müdahalelerle devam ediyor. Ekipler, kent genelinde belirlenen noktalarda risk değerlendirmesi yaparak müdahale ediyor.

Sahada yapılan uygulamalar:

Belediye ekipleri özellikle rögar ve kanalizasyon gibi vektörlerin üreme ve barınma alanı oluşturabileceği noktalarda yoğunlaşıyor. Bu alanlarda gerekli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor ve risk oluşturan bölgeler düzenli olarak kontrol ediliyor. Uygulamalar, tespit edilen ihtiyaçlara göre hedefe yönelik şekilde planlanıyor.

Kapsam ve yaklaşım:

Çalışmalar sadece altyapı noktalarıyla sınırlı kalmayıp, ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da denetimler yapılıyor. Belediye, düzenli kontrolleri ve ilaçlama faaliyetlerini bir arada sürdürerek olası sağlık risklerini azaltmayı amaçlıyor. Bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin sürekliliği ve saha takibi ön planda tutuluyor.

DİDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE VEKTÖRLERİN OLUŞTURABİLECEĞİ...

DİDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE VEKTÖRLERİN OLUŞTURABİLECEĞİ RİSKLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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