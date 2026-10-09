Didim'de zeytin coşkusu Apollon Tapınağı çevresinde başladı

Didim zeytin festivali açılışı:

Aydın’ın Didim ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Didim Zeytin Festivali, Apollon Tapınağı çevresinde düzenlenen renkli açılış kortejiyle başladı. Festival, 8-11 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek; programda akademik panellerden atölye çalışmalarına, gastronomi yarışmalarından bir Guinness Rekorlar Kitabı girişiminde bulunulacak olan "En büyük zeytin yağı tadım etkinliği"ne kadar çok sayıda etkinlik yer alıyor.

Açılış korteji ve protokol:

Açılış korteji Atatürk Bulvarı'ndan başlayıp Apollon Tapınağı'na kadar sürdü. Aydın Büyükşehir Belediyesi bando ekibi marşlar çalarken kortejde bir deve de yer aldı. Tören sonrasında Tapınak çevresinde yapılan açılış konuşmalarına, Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Aygün, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Seçer Sağınç, ziraat odası başkanları, oda başkanları, siyasetçiler, bazı kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Üretim verileri ve destekler:

Ayhan Temiz konuşmasında zeytinin Aydın için istihdam ve gelir kaynağı olduğuna vurgu yaparak ilçenin ve ilin üretim verilerini paylaştı: "İlimiz, geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz 108 bin ton sofralık zeytin üretimiyle ülke üretiminde 3., 354 bin ton yağlık zeytin üretimiyle de 2. konumdadır. Didim ilçemiz, ilimiz zeytin üretimine toplamda 15 bin 500 ton katkı sunmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğü, Valiliğimizin desteğiyle İl Müdürlüğü olarak bizler üreticimizin her zaman yanındayız. Geçtiğimiz yıl iki projemiz kapsamında Bakanlığımız ve Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımızın katkılarıyla toplamda 25 bin 430 adet zeytin fidanını üreticilerimize teslim ederek toprakla buluşmasına vesile olduk."

Temiz'in konuşması, üretimin desteklenmesi ve fidan dağıtımının vurgulanmasıyla çiftçiye verilen desteğin somut örneklerini gözler önüne serdi.

Didim'in marka ve turizm hedefleri:

Kaymakam Mesut Çoban açılış konuşmasında Didim zeytinini ve zeytinyağını katma değeri yüksek bir ürün haline getirme hedefini anlattı: "Didim’in zeytinini dalından topladığımız şekliyle değil; kalitesiyle, markasıyla, ambalajıyla ve hikayesiyle değerlendirmek, kıymetlendirmek zorundayız. Erken hasadı, doğru sıkımı ve doğru depolamayı yaygınlaştırmalıyız. Ürünümüzü analizle, sertifikayla ve güçlü markalarla desteklemeliyiz. Zeytinyağımızı gastronomiyle buluşturmalı; zeytinliklerimizi kırsal turizmin, gastronomi turizminin ve sağlıklı yaşam kültürünün bir parçası hâline getirmeliyiz. Çünkü Didim’in elinde bunun için çok elverişli ve çok değerli imkânlar var. Tarih var. Turizm var. Bereketli topraklar var. Kadim zeytin ağaçları var. Ve hepsinden önemlisi, üreten insanımız var."

Çoban, sözlerinde üretimin kalite ve marka ekseninde yükseltilmesi gerektiğini; bunun için analiz, sertifikasyon ve ambalajlama gibi adımların önemine dikkat çekti.

Festival programı ve stant gezileri:

Konuşmaların ardından ilçe protokolü festival alanındaki stantları dolaşıp katılımcılardan bilgi aldı. Festival süresince yapılacak etkinlikler arasında panel oturumları, atölye çalışmaları, gastronomi yarışmaları ve Guiness denemesi gibi etkinlikler yer alıyor; açılış korteji ve protokol ziyaretleri, festivalin yerel yönetimler ve üretici birlikleri tarafından desteklendiğini gösterdi.

Organizasyon, bölgenin zeytin üretimini görünür kılmayı, üreticiyi desteklemeyi ve Didim zeytininin hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanınırlığını artırmayı amaçlıyor.

DİDİM ZEYTİN FESTİVALİ BAŞLADI