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dijital çocuk güvenliği için youtube yetkilisiyle görüşme

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkevi'nde Leslie Miller ile 15 yaş altı için yaş doğrulama, ebeveyn denetimi ve zararlı içerik müdahalesini görüştü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Caner Şahin

dijital çocuk güvenliği için youtube yetkilisiyle görüşme

Toplantı ve hedefleri:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde YouTube Kamu İlişkileri ve Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Leslie Miller ile bir araya geldi. Görüşme, 15 yaş altı kullanıcıların dijital ortamlarda güvenliği üzerine odaklandı.

görüşmede öne çıkan konular:

Toplantıda özellikle 15 yaş altı için geliştirilen düzenleme çerçevesi ele alındı. Bakan Göktaş, bu kapsamda yaş doğrulama sistemleri, ebeveyn denetim araçları ve zararlı içeriklere müdahale mekanizmalarının değerlendirilmesi için Miller ile görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlememiz kapsamında; yaş doğrulama sistemlerini, ebeveyn denetim araçlarını ve zararlı içeriklere müdahale mekanizmalarını değerlendirmek üzere Miller ile bir araya geldik. Çocuklarımızın güvenle var olabildiği dijital bir dünya için küresel ve sürdürülebilir politikalara duyulan ihtiyacı bir kez daha vurguladık. Bu doğrultuda, sosyal ağ sağlayıcıları ve teknoloji şirketleriyle iş birliği içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz".

iş birliği ve takip süreci:

Görüşmede, düzenlemelerin uygulanması sürecinde sosyal ağ sağlayıcıları ve teknoloji şirketleriyle iş birliğinin önemi vurgulandı. Taraflar, teknik seçeneklerin ve denetim mekanizmalarının birlikte değerlendirilmesinin gerekliliği üzerinde durdu.

Toplantı, Göktaş'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamındaki temasları çerçevesinde gerçekleştirildi ve çocukların çevrimiçi güvenliğini artırmaya yönelik adımların takip edileceği belirtildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, NEW YORK’TAKİ TÜRKEVİ’NDE YOUTUBE KAMU...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, NEW YORK’TAKİ TÜRKEVİ’NDE YOUTUBE KAMU İLİŞKİLERİ VE KAMU POLİTİKALARINDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI LESLİE MİLLER İLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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