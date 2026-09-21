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Dijital dönüşümün başrolü: Berk Ener L’Oréal Türkiye'de stratejiye liderlik edecek

Berk Ener, 1 Temmuz 2026'da L’Oréal Türkiye Kurumsal Dijital ve Pazarlama Direktörü oldu; dijital dönüşüm ve sosyal ticarette yön verecek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Dijital dönüşümün başrolü: Berk Ener L’Oréal Türkiye'de stratejiye liderlik edecek

L’Oréal Türkiye'de üst düzey atama açıklandı

Tekno-Güzellik alanında faaliyet gösteren L’Oréal Türkiye'de önemli bir yönetici değişikliği yapıldı. Berk Ener, 1 Temmuz 2026 itibarıyla L’Oréal Türkiye Kurumsal Dijital ve Pazarlama Direktörü oldu ve Ülke Liderlik Ekibi üyesi olarak göreve başladı. Yeni görevinde Ener, şirketin dijital ve pazarlama vizyonunu güçlendirmeye odaklanacak.

Kariyer yolculuğu:

Berk Ener, L’Oréal kariyerine 2010 yılında yönetici adayı olarak başladı. Kariyeri boyunca ürün geliştirme, marka yönetimi, e-ticaret ve dijital dönüşüm alanlarında farklı liderlik rollerini üstlendi. L’Oréal Paris Hair Color ve Haircare markalarında yürüttüğü çalışmaların ardından Paris'te Doğu Avrupa bölgesine yönelik bölgesel sorumluluklar aldı. Türkiye'ye dönüşünde pazarlama ve dijital büyümeye odaklanan projelere liderlik etti.

2019'da Türkiye'ye Garnier & İpek Pazarlama Direktörü olarak geri dönen Ener, Garnier'in tarihinde ilk kez pazarın "1 numaralı değer markası" olma başarısını elde etmesinde rol oynadı.

Uluslararası dijital deneyim ve sosyal ticaret projeleri:

Ener, 2023 yılında SAPMENA (Güney Asya Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde e-ticaret, sosyal ticaret ve dijital aktivasyon alanlarında görev aldı. Bölgesel büyüme, platform geliştirme ve ticari dönüşüm projelerinde aktif rol üstlenerek, bölgede ilk e-ticaret inovasyon programlarının hayata geçirilmesine katkı sağladı.

Daha sonra Paris merkezde Tüketici Ürünleri Bölümü bünyesinde Küresel Sosyal Ticaret ve E-Aktivasyon Direktörü olarak çalışan Ener, Avrupa, Latin Amerika ve Asya pazarları arasında köprü kurdu. Yeni nesil video ve sosyal ticaret ekosistemlerinin küresel ölçekte yaygınlaşmasına ve kapsamlı uluslararası dijital projelere liderlik etti.

İnsan odaklı liderliği, güçlü stratejik bakış açısı ve çok uluslu dijital ticaret vizyonuyla tanınan Ener, yeni görevinde şirketin Tekno-Güzellik vizyonunu güçlendirmeyi ve organizasyonun dijital dönüşüm yolculuğunu daha da ileri taşımayı hedefliyor. L’Oréal Türkiye de bu atamayla dijital kanallar ve sosyal ticaret alanındaki büyüme stratejilerini hızlandırmayı amaçlıyor.

BERK ENER

BERK ENER

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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