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Dijital dünyada bilinç: Kars'ta 120 öğrenciye siber güvenlik eğitimi

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çelik Başarı Koleji'nde 120 öğrenciye güvenli internet, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalık eğitimi verdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dijital dünyada bilinç: Kars'ta 120 öğrenciye siber güvenlik eğitimi

Dijital okuryazarlık için okul semineri

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çelik Başarı Koleji'nde öğrenim gören 120 öğrenci ile bir araya gelerek siber güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi düzenledi. Etkinlik, öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri dijital risklere karşı bilinçlenmelerini sağlamayı hedefledi.

Eğitimin içeriği:

Seminerde, internet ve teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımı üzerinde duruldu. Öğrencilere güvenli internet kullanımı ile ilgili temel ilkeler, dijital ortamda kişisel bilgilerin korunması ve çevrimiçi davranışların sonuçları aktarıldı. Ayrıca siber zorbalık ile karşılaşılması halinde neler yapılması gerektiği ve teknoloji bağımlılığı ile başa çıkma yolları gibi konular ele alındı.

Eğitim sırasında katılımcılara dijital dünyada karşılaşılabilecek tehditlere karşı dikkatli olmaları ve olumsuz durumlarla karşılaştıklarında yetkililere başvurmaları gerektiği vurgulandı. Seminer, öğrencilerin teknolojiyi daha kontrollü ve bilinçli kullanmalarına yönelik pratik öneriler içerdi.

Amaç ve sürdürülebilirlik:

Faaliyet, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sosyal farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Kars Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin siber tehditlerden korunmasına yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının eğitim kurumlarında sürdürüleceğini bildirdi. Etkinlik, okul düzeyinde dijital güvenlik bilincinin artırılmasını amaçlayan düzenli çalışmalara zemin hazırladı.

KARS’TA 120 ÖĞRENCİYE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ(KARS-İHA)

KARS’TA 120 ÖĞRENCİYE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ(KARS-İHA)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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