Dijital konaklama platformlarında vergi ve denetim odaklı düzenleme TBMM'de

Teklifin TBMM'deki görüşmesi ve kapsamı:

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu tarafından sunulan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alındı. Görüşme, TBMM Halkla İlişkiler binasında komisyondaki milletvekillerinin katılımı ile gerçekleşti ve teklifin özellikle yabancı platformların Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin düzenleyici çerçevesi tartışıldı.

Komisyon sunumu ve hukuki dayanaklar:

Teklifi sunan AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, mahkeme kararlarına dayanan üç temel tespit olduğunu belirtti. Mertoğlu, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunca bilinen davada yargının ortaya koyduğu üç hukuki tespiti vurgulayarak, yabancı platformların Türkiye'de resmi temsilci atamadan faaliyet göstermesinin idari ve hukuki denetim eksikliğine yol açtığını ifade etti. Ayrıca, Ticaret Kanunu'nun 55. maddesi çerçevesinde vergisini ödeyen, istihdam sağlayan yerli acenteler ve konaklama işletmeleri karşısında asimetrik haksız rekabet oluştuğu, mali mükellefiyetlerin tesis edilmemesinin ise kamu zararına neden olduğu kaydedildi.

Teklifin savunusu: dijital egemenlik ve rekabet adaleti:

Mertoğlu, teklifin amacını yabancı platformları Türk hukukuna, mali sistemine ve yargı denetimine tabi kılmak olarak özetledi. Teklifin yasalaşması halinde vergi hazinemize girecek gelirler ve platformlar ile yerli acenteler arasındaki eşit mali yükümlülükler sayesinde rekabetin adil hale geleceği savunuldu. Teklif, otel ve acente haklarını koruyan bir düzenleme, devletin mali haklarını güvenceye alan bir dijital egemenlik adımı ve tüketicinin mağduriyetine karşı hukuki bir güvence olarak nitelendirildi.

Komisyondaki görüşmelerde teklifin hangi teknik düzenlemeleri içereceği ve uygulanmasına ilişkin ayrıntılar üzerinde duruldu; milletvekilleri teklifin yasalaşması yönünde destek çağrısında bulundu. Görüşme tutanaklarında yer alan bu değerlendirmeler, teklifin önümüzdeki süreçte meclis gündeminde nasıl ilerleyeceğine dair izlemesi gereken hukuki ve mali argümanları ortaya koydu.

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNDA 'YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARI KANUNU TEKLİFİ' GÖRÜŞÜLDÜ.