Dijital miras korunacak, Kırım’ın fiili durumu yasa dışı ilhak olarak değerlendirildi

Toplantı ve katılım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması' kapanış programına katıldı. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen 'Türk Dünyası Gençleriyle Baş Başa' adlı söyleşide gençlerin sorularını yanıtladı ve toplantının gündem maddelerini değerlendirdi.

TÜDSES ve dijital miras:

Zorlu, hayata geçirilen Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi (TÜDSES) adlı dijital platformun sivil toplumu aştığını belirterek şu anda yaklaşık 100 bin kişinin uygulamayı cep telefonlarında kullandığını söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gelecek yıl, eserlerin çevirilip dijital ortama yüklenmesine yönelik bir proje yapılacağı bildirildi; Zorlu, AK Parti ve ilgili kuruluşların bu dijital mecranın partneri olacağını ve başta Kırım olmak üzere eserlerin yüklenip dünyaya tanıtılacağını ifade etti.

Kırım açıklaması:

Zorlu, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin duruşunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki ülkenin lideriyle de savaşın sona ermesi için çaba gösterdiğini belirten Zorlu, Türkiye'nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne vurgu yapan bir politika izlediğini kaydetti. Zorlu, Kırım hakkında yaptıkları değerlendirmenin altını çizerek, Biz, Kırım’daki fiili durumu bir yasa dışı ilhak olarak görüyoruz dedi.

Alfabe uyumu ve lehçelerin korunması:

Özbekistan’da kabul edilen 4 harfli değişiklikten memnuniyet duyduklarını söyleyen Zorlu, bunun Türkiye ile Özbekistan arasındaki alfabe yakınlaşmasını hızlandıracağını ve beş yıl içinde tabelalar, eserler ve eğitim materyallerinde bu etkinin görüleceğini ifade etti. Bağımsız devlet statüsü olmayan Türk topluluklarının lehçelerini korumaya ilişkin soruya da Zorlu, semboller, sözler ve ezgilerin soyut vatan olduğuna vurgu yaparak bunların korunmasının bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Staj, dijital paylaşım ve kurum iş birlikleri:

Bir öğrenci talebi üzerine Türk dünyasında yaşayan gençlerin Türkiye'de staj yapabilmesi için proje başlatılması teklifini değerlendiren Zorlu, projenin Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde çalışılıp kısa sürede girişimin başlatılacağını söyledi. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA başta olmak üzere kurumların kaybolmakta olan Türk lehçelerinin korunması için ciddi çalışmalar yürüttüğünü, üretilen eserlerin dijital saha aracılığıyla yeniden paylaşılacağını kaydetti.

Deklarasyon ve sonuçlar

Programın tamamlanmasının ardından 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması Sonuç Deklarasyonu' duyuruldu. Gençlerin ortak geleceğin şekillenmesinde etkin rol üstlendiği anlayışıyla hazırlanan 11 maddelik deklarasyonda öne çıkan hususlar şunlar olarak yer aldı: Orhun Değişim Programı’nın geliştirilmesi ve bütçesinin artırılması; Türk Üniversiteler Birliği’nin (TURKUNIB) çalışma usul ve mekanizmalarının daha işlevsel hale getirilmesi; buluşmaya katılan üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin belirlenmesi ve iletilen görüşlerin değerlendirilmesi; bilim, yapay zeka ve inovasyon alanlarında 'Dijital İpek Yolu' iş birliğinin ve genç girişimcilik ağlarının geliştirilmesi; kültürel mirasın sosyal medya ve dijital platformlarla daha geniş kitlelere ulaştırılması; genç diplomat programlarının geliştirilmesi ve kamu diplomasisinde gençlerin katılımının artırılması; geleneksel medya alanında iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak iletişim hafızasının oluşturulması; ortak müzik ve sanat üretiminin dijital platformlarda yaygınlaştırılması ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi; sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerinin, gençlik kamplarının ve saha iş birliklerinin geliştirilmesi; ikinci Türk Dünyası Gençlik Buluşması’nın 2027 yılında Kayseri’de gerçekleştirilmesi; ve Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin vatandaşlığını haiz veya Türk soylu futbolcuların, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde taraf devletlerin ulusal liglerinde yerli statüsünde kabul edilmesine yönelik mevzuat ve uygulama çalışmalarının başlatılması.

Toplantı boyunca dijitalleşme, kültürel mirasın korunması ve gençlerin projelere aktif katılımı temaları öne çıktı; Zorlu, kurumlar arası koordinasyon ve dijital stratejilerle bu hedeflerin somut adımlara dönüştürüleceğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Kırım’daki fiili durumu bir yasa dışı ilhak olarak görüyoruz"