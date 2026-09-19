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Dijital podyumla ders anlatımı güçleniyor: İnönü Üniversitesi akademisyenlere uygulamalı eğitim verdi

İnönü Üniversitesi, Merkezi Derslikte kurulan dijital podyumda akademisyenlere uygulamalı görüntü ve profesyonel ses sistemi kullanımı eğitimi verdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Dijital podyumla ders anlatımı güçleniyor: İnönü Üniversitesi akademisyenlere uygulamalı eğitim verdi

Dijital podyum uygulamalı olarak tanıtıldı

İnönü Üniversitesi Merkezi Derslikte kurulan profesyonel dijital podyum ile görüntü ve ses sistemlerinin etkin kullanımı konusunda akademisyenlere yönelik bir eğitim düzenlendi. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Atalan ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Eğitimin amacı ve açıklamalar:

Program öncesinde konuşan Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Merkezi Derslikte oluşturulan yeni eğitim ortamından duyulan memnuniyeti vurguladı. Şad, "Biz de bu yeni mekânımızın oluşturulmasından dolayı heyecanlıyız. Merkezi Dersliğimizin üniversitemize ve akademisyenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte derslerimizin önemli bir bölümünü burada gerçekleştireceğiz. Dijital podyum ve profesyonel görüntü-ses sistemlerinin kullanımına ilişkin daha önce eğitim videolarımızı akademisyenlerimizle paylaşmıştık ancak sistemi yerinde ve uygulamalı olarak görmek isteyen hocalarımızın da talepleri oldu. Bu eğitimle birlikte akademisyenlerimizin yeni teknolojik altyapıyı daha etkin ve verimli şekilde kullanmalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulama odaklı bölüm ve beklentiler:

Prof. Dr. Ekrem Atalan ise Merkezi Derslikte oluşturulan yeni eğitim ortamının öğrenciler ve akademisyenler açısından önemine değindi. Konuşmaların ardından katılımcılara, Merkezi Derslikte kurulan dijital podyum ile profesyonel görüntü ve ses sistemlerinin kullanımı konusunda uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde, cihazların çalıştırılması, görüntü aktarımı ve ses optimizasyonu gibi pratik konular üzerinde duruldu.

Eğitimin hedefi, akademisyenlerin yeni teknolojik altyapıyı ders süreçlerinde daha etkili, verimli ve öğrenci etkileşimini artıracak şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Üniversite yetkilileri, sağlanan donanımın düzenli kullanım ve ilave eğitimlerle destekleneceğini belirtti.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ&#039;NDE AKADEMİSYENLERE DİJİTAL PODYUM EĞİTİMİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİSYENLERE DİJİTAL PODYUM EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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