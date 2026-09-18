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Dijital takiple saha performansı yükseliyor: Sinop'ta orman personeline ORKOD eğitimi

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, orman işletme şefleri ve muhafaza memurlarına ORKOD dijital takip sistemi eğitimi verdi; saha uygulamaları ve teknik çözümler çalışıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Dijital takiple saha performansı yükseliyor: Sinop'ta orman personeline ORKOD eğitimi

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nden ORKOD eğitimi:

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan orman işletme şefleri ve orman muhafaza memurları için düzenlenen ORKOD eğitimi, saha uygulamalarının dijital ortama uyumunu güçlendirmeyi hedefledi. Eğitim, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Dikmen Orman İşletme Şefliği Dikmen Deposu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılara uygulamanın sahada doğru ve etkin kullanımına dair kapsamlı bilgiler sunuldu.

Eğitimin içeriği ve uygulamaları:

Eğitim programında, ORKOD uygulamasının temel işleyişi ile birlikte el terminallerinin daha verimli kullanımı üzerinde duruldu. Teorik anlatımların yanı sıra sahada pratik uygulamalara yer verildi; personel, gerçek senaryolar üzerinden veri girişi, takip ve raporlama süreçlerini deneyimledi. Bu bölümde katılımcıların sık karşılaştığı uygulama sorunları tespit edilerek çözüm önerileri paylaşıldı.

Saha odaklı teknik çözümler ve koordinasyon:

Programın bir diğer önemli boyutu, farklı birimler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesine yönelik çalışmalar oldu. Eğitimde ayrıca uygulama sırasında ortaya çıkabilecek teknik sorunlara ilişkin çözüm yolları değerlendirildi ve veri akışının güvenli, hızlı ve hatasız sürdürülmesi için pratik öneriler verildi. Katılımcıların geri bildirimleri alınarak, sahada uygulama süreçlerinin etkinliğinin artırılması planlandı.

Sinop'ta gerçekleştirilen bu eğitimle, ORKOD sistemi üzerinden yürütülen saha takiplerinin standardizasyonu ve personel yetkinliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Eğitimler sayesinde hem veri doğruluğunun artması hem de saha ekipleri arasındaki koordinasyonun güçlenmesi bekleniyor.

SİNOP ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN ORMAN İŞLETME ŞEFLERİ VE ORMAN MUHAFAZA...

SİNOP ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN ORMAN İŞLETME ŞEFLERİ VE ORMAN MUHAFAZA MEMURLARINA YÖNELİK ORKOD EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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