Dijital vatanı korumak hakikati savunmaktır: Daniş'in Bakü çağrısı

RTÜK başkanı Bakü'de dijital güven ve iş birliğini öne çıkardı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Azerbaycan’ın başkenti Baküde düzenlenen Birinci CICA Medya Forumu'nda dijital alanın artık ulusal güvenliğin sınırları içinde yer aldığını vurguladı. Forum, 'Kutuplaşmış Dünyada Medya Aracılığıyla Güven İnşası' temasıyla; güven ve hakikat krizi, bilgi güvenliği, dezenformasyonla mücadele, dijital dayanıklılık ve ülkeler arası medya iş birliğini odağa aldı.

Dijital güvenlik ve hakikatin korunması:

Daniş, güvenlik anlayışının yalnızca fiziksel sınırlarla sınırlı kalmadığını belirterek Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geliştirilen Dijital Vatan ve Siber Vatan vizyonunu anlattı. Daniş'e göre bu vizyon, teknik altyapının korunmasının ötesinde toplumların gerçeğe erişimini ve toplumsal huzuru hedef alan manipülasyonlara karşı kurumsal ve toplumsal dayanıklılık inşa etmeyi içeriyor.

Bilgi alanındaki tehditlerin sınır tanımadığına dikkat çeken Daniş, dezenformasyon kampanyalarının bir ülkede başlayıp çok kısa sürede diğer ülkelerin bilgi ekosistemlerini etkileyebildiğini kaydetti. Bu nedenle ulusal tedbirlerin güçlendirilmesinin yanında ülkeler arasında deneyim paylaşımı, erken uyarı mekanizmaları ve ortak farkındalık çalışmalarının geliştirilmesini önemsediklerini söyledi.

Uluslararası iş birliği ve T-BRAF'ın rolü:

Forumda RTÜK’ün öncülüğünde oluşturulan T-BRAF — Türk Devletleri Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu — gündeme getirildi. Daniş, bu sürecin 2019-2023 Stratejik Planımız kapsamında başlatıldığını, 2021 yılında Üst Kurul kararıyla resmî sürece bağlandığını ve 2022'de Bakü ve Şuşa'da düzenlenen toplantılarda üye ve gözlemci ülkelerin niyet beyanında bulunduğunu hatırlattı.

Taslak tüzük ve ortak deklarasyon metinlerinin üye ülkelerle olgunlaştırıldığını belirten Daniş, T-BRAF’ın resmî kuruluşunun ekim ayında ülkemizde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi vesilesiyle Ankara'daki TDT Zirvesi'nde taçlandırılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Daniş, düzenleyici kurumlar arasında kurulan kalıcı iletişim kanallarının mevcut sorunlara ortak cevaplar üretmek ve geleceğin medya ortamına yönelik ortak anlayış geliştirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Birlikte çalışılabilecek konular arasında veri güvenliği, kitle iletişim araçlarının etik sorumluluğu, yapay zekâ ve yeni teknolojilerin medya üzerindeki etkileri, dezenformasyonla mücadele ve ortak medya okuryazarlığı projelerinin ön plana çıktığını söyleyen Daniş, farklı ulusal tecrübelerden yararlanarak ortak bir anlayış geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

RTÜK Başkanı Daniş, CICA çatısı altındaki çok taraflı iş birliğinin önemine dikkat çekerek bu mekanizmaların bilgi güvenliğinde karşılıklı güvenin tesis edilmesi ve dijital dayanıklılığın artırılmasında etkili olacağını ifade etti. Daniş, Türkiye'nin birleştirici ve kucaklayıcı vizyonunun CICA üyesi ülkeler arasında ortak bir güven ikliminin oluşmasına katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, Bakü'deki forum, dijital çağda medya düzenlemeleri ve bilgi güvenliği alanında uluslararası diyalog ve somut iş birlikleri geliştirme ihtiyacını yeniden ortaya koydu. RTÜK'ün öncülüğündeki girişimler, özellikle T-BRAF aracılığıyla bölgesel düzeyde düzenleyici deneyim paylaşımını ve ortak strateji oluşturmayı hedefliyor.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK) BAŞKANI MEHMET DANİŞ, AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE ‘KUTUPLAŞMIŞ DÜNYADA MEDYA ARACILIĞIYLA GÜVEN İNŞASI’ TEMASIYLA DÜZENLENEN BİRİNCİ CICA MEDYA FORUMU’NA KATILDI.