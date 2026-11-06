Dijitalleşme toplum bağlarını zayıflatıyor mu: Karabük Üniversitesi'nde yüz yüze iletişim vurgusu

Etkinliğin çerçevesi ve açılış konuşması

Karabük Üniversitesinde düzenlenen KBÜ Kürsü programının konuğu akademisyen, sosyolog ve yazar Doç. Dr. Gökçen Çatlı oldu. Etkinlik, KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışta konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türk milletinin tarih boyunca devlet kurmasında bilimsel üstünlüğün rolüne dikkat çekerek bilimsel üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Çatlı'nın dijitalleşme okuması:

Çatlı, "Sosyal Medyanın Kültürel Değerler, Kimlik ve İnsan İlişkileri Üzerindeki Etkisi" başlıklı konuşmasında dijitalleşme ile pandemi sürecinin saha verileriyle desteklenen dönüştürücü etkilerini aktardı. Özellikle yüz yüze iletişim alışkanlıklarının azalmasının, bireylerin empati yeteneği üzerinde zayıflatıcı etkiler doğurduğunu belirtti. Çatlı, dijital alanın sunduğu kolaylıklar kadar, sosyal ilişkilerdeki derinlik ve dayanışmanın korunmasının önemine dikkat çekti.

Toplumsal direnç ve aile değeri vurgusu:

Konuşmasında Türkiye özelinde, aile yapısı, empati ve vatan sevgisi gibi değerlerin toplumsal direnç sağladığını söyleyen Çatlı, yalnızlaşmanın olumsuz sonuçlarına işaret etti. Katılımcılara yönelik mesajında, "Sevgi korur, birlikte olmak korur. Sosyal varlık olarak simülasyon alanında yalnızlaşmak insanı çok daha fazla zarara uğratır. O yüzden toplum oluş, birlikte oluş aslında insanı korur." ifadelerini kullandı.

Çatlı'nın değerlendirmeleri, teknolojinin getirdiği fırsatlarla birlikte korunması gereken kültürel ve sosyal dokunun gerekliliğini ortaya koydu. Dijital platformlarda artan etkileşimlerin, yüz yüze ilişkilerde yaratabileceği boşluklar ve bunun empati, aidiyet duygusu üzerindeki etkileri akademik bir perspektifle ele alındı.

Katılımcılar ve programın sonu

Etkinliğe Rektör Fatih Kırışık, Genel Sekreter Lütfü Köm, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Murat Kesgin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Ülkü Ocakları Karabük İl Başkanı Ömer Faruk Ballı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Program katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından Türk bayrağı takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Katılımcılardan gelen sorular üzerinden yapılan diyaloglarda, dijitalleşmenin alışkanlıklar ve değerler üzerindeki etkilerine karşı somut önlemler ve yüz yüze etkileşim imkânlarının güçlendirilmesi önerileri öne çıktı. Etkinlik, hem akademik hem de yerel düzeyde dijital toplum tartışmasını canlı tutan bir platform işlevi gördü.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) DÜZENLENEN KBÜ KÜRSÜ PROGRAMINDA, DİJİTALLEŞMENİN BİREY VE TOPLUM YAŞAMINA ETKİLERİ ELE ALINDI.