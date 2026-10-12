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Dikenli dalların arasında kışa kuşburnu mesaisi

Sivas'ta vatandaşlar dikenli kuşburnu ağaçlarında tırmıkla zahmetli hasat yapıyor; bol rekolte 70-150 TL arasında satılıyor, marmelat ve suyu hazırlanıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Dikenli dalların arasında kışa kuşburnu mesaisi

Sivas'ta kuşburnu sezonu başladı:

Sivas ve çevresinde sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal olarak yetişen kuşburnu ağaçları toplanmaya başladı. Dağlık alanlarda ve dikenli dallarda yetişen meyve, toplama güçlüğüne rağmen yöre halkının kış hazırlıklarında merkezi bir yer tutuyor. Vatandaşlar, elde edilmesi zahmetli bu ürünü kış aylarında tüketmek üzere marmelat, meyve suyu ve çay olarak değerlendiriyor.

Hasat zahmeti:

Kuşburnunun dallarındaki yoğun diken nedeniyle toplama işi kolay değil. Ağaçlar genellikle dağlık bölgelerde bulunduğu için araziye ulaşım ve meyveyi zarar görmeden toplama önemli sorun oluşturuyor. Bu yüzden halk tırmık gibi aletlerle çalışmayı tercih ediyor; ellerin korunması için bu yöntem yaygın hale gelmiş durumda. Hal esnafı Ethem Yıldız, hasadın zahmetini ve tüketim biçimlerini anlatarak, "Kuşburnu sezonu açıldı, ama eskiye göre şu an rağbet biraz az. Bu sene çok fazla kuşburnu yetişti bütün bölgelerde mevcut. Şu an bol verimli bir kuşburnu sezonu geçiriyoruz. Eskiden kuşburnu olgunlaştırırlardı daha sonra büyük kazanlarda saatlerce kaynatarak marmelat yaparlardı." ifadelerini kullandı.

Hasada katılan üreticilerden Ahmet Uzgör de dikenlerin toplama sürecini zorlaştırdığını belirterek, "Bugün kuşburnu toplamaya geldik. El ile toplaması çok zor oluyor. Ağaçta diken çok olduğu için ele zarar veriyor. Biz de şu an tırmıkla toplamaya başladık" dedi.

Tüketim ve pazar fiyatları:

Yörede toplanan kuşburnu, evlerde genellikle kışlık olarak marmelat ve meyve suyu şeklinde saklanıyor. Tüketim açısından önemine değinen Birsen Uzgör, "Kışın genellikle kuşburnu toplayarak marmelat yapıyoruz, suyunu yapıyoruz. Kuşburnu içinde C vitamini olan bir meyve o yüzden birçok faydası var. Özellikle idrar yolları için çok faydalı. Tüketmesini de seviyoruz o yüzden bugün buraya toplamaya geldik" dedi.

Pazardaki hareketlilikte bu yıl birçok bölgede verimin yüksek olması dikkat çekiyor. Hal satış fiyatları bölgelere göre değişmekle birlikte 70-150 TL arasında seyrederken, üreticiler toplama zahmetine katlanmanın temel nedeninin meyvenin sağladığı faydalar ve kışlık tüketim olduğunu belirtiyor. Yıldız ayrıca kuşburnunun 1-2 aylık tüketim ömrü olduğuna işaret ederek, çocuklara da sevdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özetle Sivas'taki kuşburnu sezonu, bol verime rağmen dikenli ağaçlar ve zor arazi koşulları nedeniyle emek yoğun bir süreç gerektiriyor; yine de yöre halkı geleneksel kış hazırlıklarının bir parçası olarak toplama işine devam ediyor.

TOPLANAN KUŞBURNULAR HALE GELDİ

TOPLANAN KUŞBURNULAR HALE GELDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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