proje kapsamında teslimat yapıldı:

Sinop’un Dikmen ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 7 üreticiye çift başlıklı süt sağım makineleri teslim edildi. Uygulama, Makinalı Süt Sağım Projesi çerçevesinde yürütüldü ve destekler Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda sağlandı.

hibe ve finansman detayları:

Makinelerin maliyetinin %70’i Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden karşılanırken, kalan %30’u üretici katkısıyla finanse edildi. Teslimat törenine Dikmen Kaymakamı İslam Timur ve Dikmen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Menderes Sağlam katıldı.

amaç ve beklenen etkiler:

Projenin hedefleri arasında üreticilerin iş gücü ve zaman kaybını azaltmak, süt sağım işlemlerini daha modern ve hijyenik şartlarda yürütmek, süt üretim kalitesini yükseltmek ve hayvancılık işletmelerinin verimliliğini artırmak bulunuyor. Çift başlıklı makinelerin kullanıma başlamasıyla birlikte küçük işletmelerde günlük operasyonda hız ve standartların artması bekleniyor.

Yerel yetkililer, bu tür desteklerin kırsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını ve üreticilerin rekabet gücünü güçlendireceğini vurguladı.

SİNOP’UN DİKMEN İLÇESİNDE HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN 7 ÜRETİCİYE, YÜZDE 70 HİBE DESTEKLİ ÇİFT BAŞLIKLI SÜT SAĞIM MAKİNELERİ TESLİM EDİLDİ.