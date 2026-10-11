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Dilek Yarımadası'nda doğa ve tarih için koruma seferberliği

Aydın'daki Dilek Yarımadası'ndaki Milli Parkta 804 bitki türü ve tarihi yapılara yönelik koruma çalışmaları Vali Dr. Osman Varol tarafından yerinde incelendi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 11:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Dilek Yarımadası'nda doğa ve tarih için koruma seferberliği

Dilek Yarımadası'nda koruma çalışmaları yerinde incelendi

Aydın'ın en önemli doğal alanlarından biri olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ve tarihi yapılarıyla öne çıkıyor. Alanda sürdürülen çalışmalar, bölgenin hem ekolojik hem de kültürel değerlerinin gelecek nesillere taşınmasını amaçlıyor. Milli parkta 33'ü endemik olmak üzere 804 bitki türü bulunduğu kaydediliyor.

Vali Dr. Osman Varol tarafından gerçekleştirilen saha incelemelerinde, parkın farklı noktalarındaki koruma faaliyetleri ve yapıların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alındı. Kavaklıburun Koyu ve botanik yürüyüş yolunun gezildiği ziyaretlerde alanın doğal zenginliği yakından değerlendirildi; geçmişte jandarma karakolu olarak kullanılan yerleşkede de durum raporu alındı.

yaban hayatı için güvenlik ve erken müdahale:

Vali Varol'un ziyaret programında Dipburun Jandarma Karakol Komutanlığı ve Bayraktepe Gözetleme Kulesi de yer aldı. Burada deniz sınırlarının korunmasına yönelik devriye faaliyetleri ile orman yangınlarını önlemeye dönük gözetleme ve erken müdahale düzenlemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, milli parkın güvenlik ve koruma boyutunun güçlendirilmesine yönelik uygulamaların önemine vurgu yaptı.

tarihi mirasın korunması:

Milli parkın yalnızca doğal değil, aynı zamanda tarihî bir değer taşıdığına dikkat çekildi. Varol, Dipburun Koyundaki eski gümrük binasını gezerek yapının mevcut durumu ve koruma gereksinimleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca ormanlık alandaki Kurşunlu Manastırında yapılan incelemelerde, tarihi yapının korunmasına yönelik çalışmalara dair yetkililerden bilgi edinildi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, barındırdığı zengin biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı alanları ve tarihî yapılarıyla Aydın için korunması gereken öncelikli doğal ve kültürel miraslar arasında yer alıyor. Yapılan saha incelemeleri, hem koruma tedbirlerinin uygulanması hem de halkın bilgilendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AYDIN&#039;IN 804 BİTKİ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN DİLEK YARIMADASI BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ...

AYDIN'IN 804 BİTKİ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN DİLEK YARIMADASI BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI'NDA DOĞAL YAŞAMIN KORUNMASI VE TARİHİ MİRASIN GELECEĞE TAŞINMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, VALİ DR. OSMAN VAROL, MİLLİ PARKIN FARKLI NOKTALARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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